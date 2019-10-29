Cumhuriyet'in 96. yılı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. Yıl dönümü Bayburt’ta törenlerle kutlandı.

Sabah saatlerinde Vali Cüneyt Epcim’im makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Cumhuriyet Caddesi üzerindeki kutlama töreni Vali Cüneyt Epcim’in, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için Saygı Duruşu’nda bulunulup ve İstiklal Marşı okundu.



Vali Epcim törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in ilan edilişinin 96. Yıl dönümünü kutlamak üzere bir araya geldiklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazileri rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi. İnsanlık tarihi boyunca birçok devletin kurulup yıkıldığını belirten Vali Epcim, köklü bir devlet geleneği ile milli birlik ve beraberlik ruhuna sahip Türk Milleti için böyle bir durumun asla söz konusu olmadığını kaydetti. Vali Epcim, Türk Milleti’nin hür ve bağımsız yaşama ülküsünden ödün vermeyeceğine dikkat çekerek, “Milletimiz bağrında yetiştirdiği mümtaz kahramanları önderliğinde tarihin her safhasında yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeyi bilmiş, varlığını muhafaza ederek bugünlere ulaşmıştır.

Yüz yıl önce toprakları işgale uğramış, türlü hilelerle ordusu dağıtılmış, esarete ram edilmek istenmiş Aziz Milleti’miz yokluk içerisinde canı pahasına verdiği mücadeleler ile devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün, her ferdiyle bağımsızlık ateşinin sarsılmaz bir timsali olarak Gazi Mustafa Kemal önderliğinde ilelebet yaşatıp muhafaza etmeye and içtiği Türkiye Cumhuriyeti devletimizi 29 Ekim 1923’te ilan etmiştir.

Bu karar ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" kuralı, artık devlet yönetiminde, en belirgin şekliyle yerini almış; demokrasiye giden yol daha belirgin olarak ifade edilmiştir.” diye konuştu. Türk Milleti’nin esaret altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğine vurgu yaparak sözlerine devam eden Vali Epcim şu ifadeleri kullandı: “Türk Milleti bugün; yüz yıllık yeni bir şafağın eşiğindedir.

Diplomaside gerçekçi, etkin, kural koyucu ve rol belirleyici, sanayi ve teknolojide çağdaşlarıyla rekabet halinde, askeri imkân ve kapasitesiyle barışta caydırıcı, savaşta baskın bir güç olarak Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde ve dünyada söz sahibi, yükselen bir değer konumundadır. Yaş olarak genç, devlet aklı ve geleneği itibariyle kadim devletimiz, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir.” şiarıyla gerçekleştirdiği atılımlara artık her gün yenisini eklemektedir.

2023, 2053, 2071 vizyon hedefleri doğrultusunda her alanda tam bağımsızlık parolasıyla hayata geçirilen yerlileşme hamleleri toprakları üzerinde tam söz sahibi devletimiz ve milletimiz için kıvanç kaynağı olmaktadır.” Türkiye’nin askeri alanda kaydettiği önemli ilerlemelere ve yerlileşme hamlelerine dikkat çeken Vali Epcim, “Mazlum ve biçare coğrafyaların umut ışığı ve bekleneni Türkiye Cumhuriyeti geçmişteki tecrübelerinden yola çıkarak ürettiği harp sistemleri, savunma ve taarruz mekanizmaları, İnsansız Hava Araçları, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile benzerine az rastlanır başarı hikâyelerine imza atmaktadır.

Ülkemiz aynı zamanda bu sistemleri devleti ve milletinin bölünmez bütünlüğü için gerekli yerde, gerekli zamanda tam kapasite ile kullanabilme başarısını göstermektedir. Bu atılımlar neticesinde Türkiye Cumhuriyeti, “Demokrasi”, “Özgürlük” gibi kavramların arkasına saklanarak medeniyet coğrafyamızı kan ve gözyaşı gölüne çevirmeye, bölgemizi terörize etmeye çalışan unsurlara “Fırat Kalkanı” olmakta, biçarelere “Zeytin Dalı” uzatmakta, bölücü emellere karşı “Barış Pınarı” olup çağlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının son bölümünde Türk Milleti’nin safiyane inanç ve sarsılmaz irade ile Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya devam ettiğinin altını çizen Vali Epcim, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru güçlü adımlarla ilerlerken atalarının kurduğu Cumhuriyeti huzur ve güven dolu yarınlara taşıyacak olan bizler, yüklendiğimiz sorumluluğun bilincinde, Cumhuriyetimizin faziletlerinin idrakinde olarak yılmadan, yorulmadan aydınlık ufuklara kavuşma cehdiyle yolumuza devam ediyoruz.

Hiçbir güç ve planın bizleri bu ülküden vaz geçiremeyeceğini bir kez daha ifade ederken Cumhuriyetimizin 96’ıncı yıl dönümünün milletimiz için kutlu olmasını temenni ediyorum. Geçmişten bugüne gerek yurt içinde gerekse yurt dışında devletimiz ve milletimizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

