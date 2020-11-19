Bayburt'ta Belirlenen Yollar Kışın Buz Tutmayacak

Bayburt’ta Kar-Buz Eritme Sistemi Bayburt Belediyesi kentte bir ilki gerçekleştirerek kar-buz eritme sistemini hayata geçiriyor.

Bayburt’ta araç trafiğinin yoğun olduğu Kışla Çeşmesi rampası, kış aylarında araç sürücülerinin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Bayburt Belediyesi Kışla Çeşmesi Kar-Buz Eritme Sistemi Projesi kapsamında rampa ısıtma sistemini uygulamaya koyarak kentte bir ilki gerçekleştiriyor.

Uygulamanın ilk denemesi yapılacak olan Kışla Çeşmesi rampasında belediye ekiplerince asfalt kazıma işlemi başlatıldı. Rampada tabana döşenecek ısıtma sisteminin ardından tekrar asfalt uygulaması yapılarak kar-buz eritme sistemi tamamlanmış olacak. Kar yağışıyla birlikte otomatik olarak çalışacak olan kar-buz eritme sistemi sayesinde rampadaki buzlanma olayı tarihe karışacak. Bu kış ilk kez Kışla Çeşmesi rampasında devreye girecek olan kar-buz eritme sistemi önümüzdeki yıldan itibaren şehrin ihtiyaç duyulan diğer noktalarında da hayata geçirilecek.

Çalışmaları yerinde takip eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Göreve gelmeden önce şehrimize vaat ettiğimiz bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayburt Belediyesi olarak kış koşullarının ağır geçtiği şehrimizde elzem sorunlardan biri olan rampalardaki buzlanma olayına neşter vuruyoruz. Kış aylarında araç sürücülerinin zor anlar yaşamasına sebep olan buzlanma sorununu ortadan kaldıracak olan kar-buz eritme sistemi projemizi hayata geçiriyoruz. Sistemi ilk olarak bu kış mevsiminde Kışla Çeşmesi rampasında uygulamaya başlayacağız. Hava +5 derecenin altına düştüğünde asfalt üzerindeki nem sensörleri buzlanma ya da kar yağışı gördüğünde sitem otomatik olarak devreye girecek ve eritme yaptıktan sonra sitem devreden çıkacaktır. Buzlanmanın ortadan kalktığı rampada araç sürücüleri rahat bir şekilde yoluna devam edecektir” diye konuştu.