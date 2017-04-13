Bayburt'ta başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Bayburt Üniversitesi tarafından, 11 Nisan 2017’de, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından çeşitli spor dallarında düzenlenen şampiyonalarda Bayburt Üniversitesi adına mücadele edip dereceye giren öğrenciler için bir ödül töreni düzenlendi.

Av. Şeref Malkoç’un “2023 Hedeflerinde Türkiye Vizyonu” konferansından sonra düzenlenen törende futbol, boks ve bilek güreşinde üniversiteyi gururlandıran gençlere ödüllerini Kamu Başdenetçisi Sayın Av. Şeref Malkoç, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Selçuk Coşkun takdim etti.

Ödül töreninde sahneye çıkan teknik direktör Ömer Kılıçaslan önderliğindeki erkek futbol takımımız, Türkiye Üniversite Spor Federasyonu tarafından 20-24 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Üniversitelerarası 2.Futbol Ligi’nin Antalya Lara-Grand Park Otel etabının A grubunda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup birinci olmuştu.

Yine boks dalında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 29 Mart - 2 Nisan 2017 tarihleri arasında Konya Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonasından 56 kiloda üniversite öğrencilerimizden Hakan Çiğdem Türkiye 2.si, 91 kiloda ise üniversite öğrencilerimizden Alper Yıldırım Türkiye 3.sü olmuştu.

Bilek güreşi dalında ise Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 20 – 22 Mart 2017 tarihler arasında Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Bilek Güreşi Şampiyonasında, bilek güreşinde sayısız Türkiye e dünya şampiyonlukları bulunan Tuncay Başaran’ın çalıştırdığı üniversite öğrencimiz Berkan Karakaşoğlu, 80 kiloda hem sağ hem de sol kolda Türkiye 2.si olmuştu.