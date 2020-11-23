AFAD'ın verilerine göre, Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayburt merkezde meydana gelen deprem 17.40'ta gerçekleşti. Deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’dan yapılan açıklamada, saat 17.40 sıralarında merkez üssü Bayburt il merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkesen (Hınzeverek) Köyü olarak belirlendi. Yerin 12 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen etkili depremin çok kısa süreli olmasına rağmen bölge halkında paniğe neden oldu. Deprem sonrası herhangi bir hasar ve benzeri bir ihbarın olmadığı öğrenildi.

Bayburt merkezli meydana gelen depremlerin geçmişine bakıldığında herhangi bir resmi bilgiye pek rastlanmıyor. O nedenle yaşanan 3.8 büyüklüğündeki deprem kafalarda soru işareti yarattı.