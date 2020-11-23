 ﻿
banner520

Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bayburt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
23 Kasım 2020 Pazartesi 11:01

              Bayburt merkezde meydana gelen deprem 17.40'ta gerçekleşti. Deprem, yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

               Kandilli Rasathanesi ile  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’dan yapılan açıklamada, saat 17.40 sıralarında merkez üssü Bayburt il merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Taşkesen (Hınzeverek) Köyü olarak belirlendi. Yerin 12 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde meydana gelen etkili depremin çok kısa süreli olmasına rağmen bölge halkında paniğe neden oldu. Deprem sonrası herhangi bir hasar ve benzeri bir ihbarın olmadığı öğrenildi.

              Bayburt merkezli meydana gelen depremlerin geçmişine bakıldığında herhangi bir resmi bilgiye pek rastlanmıyor. O nedenle yaşanan 3.8 büyüklüğündeki deprem kafalarda soru işareti yarattı.

Önceki Haber
Beşiroğlu'nun son şiirleri 'Kuvveden Fiile' adlı eserde toplandı
Sonraki Haber
Çımağıl Mağarası, sit alanı olarak tescillendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.