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Bayburt'ta '23 Nisan' coşkuyla kutlandı..

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt'ta coşkuyla kutlandı.

Bayburt'ta '23 Nisan' coşkuyla kutlandı..
23 Nisan 2019 Salı 18:43
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Bayburt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlandı. Bayburt Ortaokulu önündeki ilk törende, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Etkinlikler kapsamında Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, koltuğunu temsili olarak Bayburt Ortaokulu 3. sınıf öğrencisi Seleme Tugsem Güneş'e devretti. Güneş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile Sağlık İl Müdürü İlker Hancı'yla yaptığı telefon görüşmesinde, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerden oluşan koroyla birlikte Vali Pehlivan türkü söyledi. Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bütün dünya çocuklarına kutlu olsun. Bugünü çocuklarımıza armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında öğrencilerden oluşan koroyla birlikte sahneye çıkan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan koro eşliğine “Çoruh Türkü Söyler Bayburt’ta” türküsünü seslendirdi.

 Tören resim, şiir ve kompozisyon dallarında il genelinde yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere Vali Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu. 

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