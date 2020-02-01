Bayburt'ta 21 Şubat'ın 102. Yıl Programı Belli Oldu

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü etkinlik programı belli oldu.

21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen programlarla kurtuluş etkinlikleri bu yıl da dolu dolu geçecek.

Kültürel etkinliklerden, mehteran gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatrolara kadar birçok etkinliğin yer aldığı kurtuluş günü programlarında Bayburtlular dolu dolu bir kurtuluş günü geçirecekler.

18 -19-20 ve 21 Şubat olmak üzere 4 güne yayılan program ise şöyle:

18 ŞUBAT SALI

SAAT 14.00 Dünden Bugüne Bayburt Sergisi ve Kurtuluş Sinevizyon Gösterisi

(Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)

SAAT 19.00 BAY-DER Tarafından düzenlenen “Zaman Tüneli” isimli tiyatro

(Şair Zihni kültür Merkezi)

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA

SAAT 14.00 Liseler arası “Bayburt” konulu bilgi yarışması (Şair Zihni Kültür Merkezi)

20 ŞUBAT PERŞEMBE

SAAT 10.00 Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın Kabrini Ziyaret

(Ulu Cami Bahçesi)

SAAT 10.30 Miralay Sabri Bey’in Kabrini Ziyaret (Kaleardı Mahallesi)

SAAT 11.00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı Ziyareti ( Yukarı Kırzı Köyü)

SAAT 14.30 Şehitlere Saygı Yürüyüşü (Saat Kule – İmaret Şehitliği Arası)

21 ŞUBAT CUMA

SAAT 10.00 Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)

SAAT 10.15 Kurtuluş Töreni (Cumhuriyet Cad. Bayburt Belediyesi Önü)

* Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

* Protokol Konuşmaları

* Kurtuluş Gününün Canlandırılması

* Mehteran Gösterisi

* Cirit Ekiplerinin Geçişi

* Halk Oyunları Gösterileri

SAAT 14.00 Cirit Müsabakaları (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)

SAAT 15.00 Mevlid-i Şerif (Ulu Camii – Yakutiye Camii)

SAAT 18.00 Kurtuluş Yemeği (Öğretmenevi)

SAAT 19.00 21 Şubat Kurtuluş Gecesi

Not: Etkinlikler Kapsamında Düzenlenen Yarışmaların Ödül Törenleri 21 Şubat Kurtuluş Gecesinde Yapılacaktır.