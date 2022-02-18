Bayburt'ta 104. Kurtuluş Yıldönümü Şehitlikleri ziyaretlerle başladı

Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Belediye Başkan Hafız Süleyman, Miralay Sabri Bey ve Şehit Kadınlar İffet Anıtı'na ziyaretler gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- 1918 yılında Rus işgali sırasında Ermeniler tarafından şehit edilen Bayburt Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi Ulu Cami yanındaki mezarı başında, Kop Savunması esnasında 15 Temmuz 1916’da Rus süvari birliklerinin hücumu karşısında kontrolsüz olarak geri çekilen erleri durdurmaya çalışırken, atının üzerinde alnından vurularak şehit edilen 9. Piyade Tümen Komutanı Miralay Sabri Bey Kaleradı mahallesindeki mezarı başında anıldı.

Kurtuluş kutlamaları çerçevesinde Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde bulunan Türk kadının namusları söz konusu olduğunda neleri göze alabildiğinin en önemli nişanesi olarak yükselen Şehit Kadınlar İffet Anıtı da ziyaret edildi.

Üç ziyarette de Kurtuluş Komistesi adına kabirlere çiçek takdim edildi. Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Ziyaretlere Bayburt Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat,Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesumittin Selçuk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.