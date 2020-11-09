 ﻿
banner520

Bayburt STK’larından Yavuz Ağıralioğlu’na tepki yağdı.

Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşerilerimizden Yavuz Ağıralioğlu’na Sosyal medyadan tepki yağdı.

Bayburt STK’larından Yavuz Ağıralioğlu’na tepki yağdı.
09 Kasım 2020 Pazartesi 11:14

         İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu Sosyal Medya üzerinden yaptığı Paylaşımda:

( Bayburtlular, kendilerine bir şey anlatıldığında kafalarına yatmayınca sorarlar: "Bu anlattığının mala, davara bir zararı var mıdır?"

Şimdi, bu Merkez Bankası ataması bizim kafamıza hiç yatmadı.

Naci Ağbal da Bayburtludur. İnşallah, "Bu atamanın mala, davara bir zararı olmaz.")

Yapılan bu paylaşım üzerine,Bayburtlu Hemşerilerimiz Ağıralioğlu’na tepki gözterdiler.

               Ağıralioğlu ,Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Hemşerimiz Eski Maliye Bakanı Naci Ağbalı küçümsemek için bu paylaşımı yaptığı ifade edildi ve paylaşımına Sivil toplum kuruluşlarından ve hemşerilerimizden tepki yağdı.

Bayburt’ta kullanılan bir deyimi Naci Ağbalı Küçümseyici bir ifade olarak kullandığını düşünen hemşerilerimiz  Ağıralioğluna sosyal medyadan tepki gösterdiler.

STK’larımızdan Ağıralioğlunu kınama geldi..Biz Hemşerimiz Ağbal’a Güveniyoruz..

Etiketler; #Yavuz Ağıralioğlu #Bayburt Kültür ve Yardım Derneği #Bayburt Vakfı #Bayburt Federasyonu
Önceki Haber
BAYBURT’TAN İZMİRE “DEPREM” YARDIMI
Sonraki Haber
Bayburt İl Nüfus Müdürlüğüne yeni atama.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Hüseyin tekin - 9 saat önce
Şu stk lar birde hergün yapılan zamlara her geçen gün bitmekte olan esnaf ve sanatkara sahip olsalar ya bıraksınlar boş işlerle uğraşmayı
Yanıtla Beğenme(0)