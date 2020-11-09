Bayburt STK’larından Yavuz Ağıralioğlu’na tepki yağdı.

Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşerilerimizden Yavuz Ağıralioğlu’na Sosyal medyadan tepki yağdı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu Sosyal Medya üzerinden yaptığı Paylaşımda:

( Bayburtlular, kendilerine bir şey anlatıldığında kafalarına yatmayınca sorarlar: "Bu anlattığının mala, davara bir zararı var mıdır?"

Şimdi, bu Merkez Bankası ataması bizim kafamıza hiç yatmadı.

Naci Ağbal da Bayburtludur. İnşallah, "Bu atamanın mala, davara bir zararı olmaz.")

Yapılan bu paylaşım üzerine,Bayburtlu Hemşerilerimiz Ağıralioğlu’na tepki gözterdiler.

Ağıralioğlu ,Merkez Bankası Başkanlığına getirilen Hemşerimiz Eski Maliye Bakanı Naci Ağbalı küçümsemek için bu paylaşımı yaptığı ifade edildi ve paylaşımına Sivil toplum kuruluşlarından ve hemşerilerimizden tepki yağdı.

Bayburt’ta kullanılan bir deyimi Naci Ağbalı Küçümseyici bir ifade olarak kullandığını düşünen hemşerilerimiz Ağıralioğluna sosyal medyadan tepki gösterdiler.

STK’larımızdan Ağıralioğlunu kınama geldi..Biz Hemşerimiz Ağbal’a Güveniyoruz..