BAYBURT ŞEHİTLİĞİ’NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şehitleri Anma Töreni düzenlendi.

Bayburt Şehitliği’ndeki törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanların şehitler için bir dakikalık Saygı Duruşu’nda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Epcim daha sonra katılımcılarla şehitliklere karanfil bıraktı.

Anma töreni 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşenler başta olmak üzere şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.