BAYBURT ŞEHİTLERİNİ MEVLİT PROGRAMINDA DUALARLA YAAD ETTİ

Bayburt Kültür Yardım Derneği, Bayburt'un Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 98. yıldönümü dolayısıyla şehitler için İstanbul Esenler merkez Camiinde Mevlüt okutuldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin her yıl düzenlediği Şehitlerimiz için okunan Mevlit programı bu yılda Esenler Merkez Camiinde gerçekleşti.

Şehitlerimiz için okunan mevlit programına Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal,Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldı.Mevlit Öncesi Esenler Müftüsü Halil Şekerci Vaaz ve duayı okudular.

İlahi Sanatçısı Abdurrahman Önül’ün İlahileriyle ve ,Muhammet Yurdunkulu ve İmamlarımız Mevlit okudular.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Vekili Alaattin Altuntaş ,Dernek Yönetimi Mevlit programı sonrasında Camiiyi dolduran hemşerilerimize yemek ikramında bulundular.







































