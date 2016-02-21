BAYBURT ŞEHİTLERİNİ MEVLİT PROGRAMINDA DUALARLA YAAD ETTİ

Bayburt Kültür Yardım Derneği, Bayburt'un Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 98. yıldönümü dolayısıyla şehitler için İstanbul Esenler merkez Camiinde Mevlüt okutuldu.

BAYBURT ŞEHİTLERİNİ MEVLİT PROGRAMINDA DUALARLA YAAD ETTİ
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Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin her yıl düzenlediği  Şehitlerimiz için okunan Mevlit programı bu yılda Esenler Merkez Camiinde gerçekleşti.
Şehitlerimiz için okunan mevlit programına Esenler Kaymakamı  Yüksel Ünal,Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldı.Mevlit Öncesi Esenler Müftüsü Halil Şekerci Vaaz ve duayı okudular.
İlahi Sanatçısı Abdurrahman  Önül’ün  İlahileriyle ve  ,Muhammet Yurdunkulu ve İmamlarımız  Mevlit okudular.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Vekili Alaattin Altuntaş ,Dernek Yönetimi Mevlit programı sonrasında Camiiyi dolduran hemşerilerimize yemek ikramında bulundular.



















Etiketler; #Bayburt Derneği Mevit
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