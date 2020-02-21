BAYBURT ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ

Bayburtlular Kurtuluşun 102. yılında şehitler için yürüdü. Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından Şehitlere Saygı Yürüyüşü organize edildi

Bayburt halkı tarafından yoğun ilgi gösterilen yürüyüşe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hv. Svn Alb. Yusuf Diker, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Kurum Müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar ellerinde bayraklarla Saat Kule’den İmaret Tepe Şehitliği’ne kadar yürüdü.

Burada kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü münasebetiyle hazırlanan şehitlerimize saygı yürüyüşünü tamamlamış olduk. Bu alanda 1828-29 Osmanlı-Rus savaşlarında şehit olan çok sayıda subayımız ile erimiz var. Yine 1916-18 yılları arasında şehitlerimiz var. Buraya defnedilen özellikle Kop’tan getirilip defnedilen ayrıca taş mağazalarda katledilerek yakılan ve önce Cumhuriyet Otelinin bahçesine defnedilen ve 1947 yılında törenle dualarla buraya getirilen şehitlerimiz var. Şimdi burada bulunan kabirler sadece bir gösteriş amacıyla düzenlenmiş. İnşallah bunları farklı bir şekle sokacağız. Çok sayıda şehidimiz var. Bu vatan için can verenleri hayatının baharında tomurcuk gibi toprağa düşen yiğitlerimizi bir kez daha burada saygıyla minnetle yâd ediyoruz, ruhları şad olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından İl Müftülüğü görevlilerince Kur’an-ı Kerim okunarak İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından şehitler için dua yaptırıldı. Daha sonra Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Garnizon Komutanı Yusuf Diker alandaki şehit mezarlarına karanfil bıraktılar.

Törende ayrıca Bayburt Belediyesi tarafından katılımcılara yöresel tatlarımızdan Kavut Çorbası ikram edildi.