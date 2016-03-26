BAYBURT ŞEHİDİNİ BİNLERLE UĞURLADI

Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 28 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu'nun cenazesi, doğum gününde memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.

Şehidin, Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Bayburt Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Şeyh Hayran Mahallesi'ndeki Yeni Yakutiye Camisi'ne getirildi.

Törene, şehidin babası Mustafa, annesi Cemile, kardeşleri Saliha, Hacer ve Alper Türkoğlu ile Züleyha Saygılı, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Gümüşhane Valisi Yücel Yavuz, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Osman Akgül, Bayburt Garnizon Komutanı Jandarma Albay İbrahim Ayhan Vural, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve vatandaşlar katıldı.

Bugün doğum günü olduğu öğrenilen Türkoğlu'nun tabutunun başına gelen kardeşleri, gözyaşı döktü. Oğlunun tabutuna sarılan ve metanetini koruyan anne Cemile Türkoğlu'nun ise küçük oğlu Alper'in elini bırakmadığı gözlendi.

Cenaze namazını, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy'un konuşmasının ardından şehidin kız kardeşi Züleyha Saygılı'nın eşi Din Hizmetleri Uzmanı Musa Saygılı kıldırdı.

Naaş, namazın ardından Cumhuriyet Caddesi'nde yaklaşık 10 bin kişinin yer aldığı, tekbir getiren ve teröre tepki sloganları atan kortej eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.

Türkoğlu'nun cenazesi, Şehit Osman Tepesi'ndeki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunması ve saygı atışı eşliğinde toprağa verildi.

Öte yandan, 7 yıldır görev yapan Türkoğlu'nun, daha önce Çanakkale'de bulunduğu ancak terör olayları dolayısıyla yaklaşık bir yıl önce gönüllü olarak Diyarbakır'a gittiği bildirildi.

Türkoğlu'nun akrabası Jandarma Er Sebahattin Türkoğlu'nun da 1989 yılında Diyarbakır'da şehit olduğu öğrenildi.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Türkoğlu, Diyarbakır-Lice karayolundaki Mermer Jandarma Karakoluna 24 Mart'ta PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu. Aynı saldırıda, 2 asker daha şehit düşmüş, 24 asker ise yaralanmıştı.









