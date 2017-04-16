VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NDAN KÖYLERE ZİYARET

Bayburt Seçim Sonuçları tüm sonuçlar

Bayburt'ta Seçmen sayısı 57.071 kullanılan 46.666 37570 EVET 8370 HAYIR Şu ana kadar açılan sandıklarda Bayburt Türkiye birincisi.

Bayburt Seçim Sonuçları tüm sonuçlar
16 Nisan 2017 Pazar 17:55

(Açılan sandık % 91.23)  

Toplan sandık 285

Açılan 260

BAYBURT MERKEZ  

EVET

%81.78

HAYIR

%18.22

AYDINTEPE   (Kesin sonuç)

EVET

%81.86

HAYIR

%18.14

DEMİRÖZÜ  (Kesin sonuç)

EVET

%87.75

HAYIR

%12.25

GÖKÇEDERE  (Kesin sonuç)

EVET

1444

HAYIR

39

AKŞAR  (Kesin sonuç)

EVET

330

HAYIR

21

Arpalı (Kesin sonuç)

EVET

913

HAYIR

297

Beşpınar (Kesin sonuç)

EVET

272

HAYIR

21

KÖYLER ( Sonuçlar geldikçe giriyoruz)

EVET

HAYIR

GEÇERSİZ

KULLANILMAYAN

Hacıoğlu Köyü

38

1

Güllüce Köyü

45

4

1

Pınarcık Köyü

53

10

Çatalçeşme Köyü

79

7

12

Karlıca Köyü

43

6

6

BERNE Köyü

203

20

Pınargözü Köyü

157

10

Nişantaşı  Köyü

140

13

Yukarı Kırzı

254

23

Taşçılar

75

0

Firesiz 

Erikdibi

153

4

1

Oruçbeyli

189

9

Sancaktepe

139

2

Masat

384

6

Başçımağıl

113

7

Alapelit

119

0

Gökler

49

0

Çiğdemtepe

130

30

Üzengili

107

1

Çiftetaş

89

1

Bayrampaşa

59

3

Çağıllı

15

1

Çakıözü 

73

11

Çimentepe

42

0

Damlıca

6

48

Devetaşı

89

11

Dikmetaş

1

88

Elmalı

74

6

Eymür 

102

0

Güçlü

20

3

Güvercindere

18

0

Işıkova 

33

2

Kalecik

204

10

Karayaşmak 

32

0

Kavaklı

78

0

Otlukbeli

10

6

Petekli

57

0

Pınarcık

53

10

Serenli

105

3

Yakupabdal

164

4

Yazıbaşı

152

4

Yelpınar

56

6

Yukarı pınarlı

36

2

Dağtarla

113

2

Everek

362

2

Çatıksu

245

25

Petekkaya

32

0

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