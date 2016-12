Bayburt sanayi esnafı kepenk kapattı

Bayburt 21 Şubat Küçük Sanayi’de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar, Bayburt Tarım Yerleşkesinin sanayi yakınına söz verildiği halde yapılmamasına tepki gösterdi. Dövizlerle protesto gösterisine katılan esnaf ve sanatkârlar, ardından kepenk kapattıkları iş yerlerinin temsili anahtarlarını Bayburt Belediyesi’ne bıraktı.

Sanayi önünde gerçekleşen protesto gösterisinde sanayi esnafı tarafından kararı eleştiren dövizler açıldı.

Bayburt Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Bayburt Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Sekmenli, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Cengiz Kahraman birer konuşma yaptığı protesto gösterisinde ilk konuşmayı Mehmet Sekmenli yaptı.

Sekmenli: “Bahsi geçen yere yapılacağına pek ihtimal vermiyorum”

Projenin sanayi sitesi yanında kurulacağının vaad edilmesine rağmen yerel yönetimlerin değişik düşünceleri sonucu yerleşkenin yerinin değiştirildiğini söyleyen Sekmenli, “Bu yerleşkenin hali hazırda bahsi geçen yere yapılacağına pek ihtimal vermiyorum. Gerçekler vardır. Bahsi geçen yerin Bayburt’a bu yerleşke ile getirisi 5 olacaksa, mevcut sanayi bitişiği yanında kurulduğunda bunun faydaları 100 olacaktır. Burada kenarda kalmış yerimize bir canlılık kazandıracak, 180 tane işyeriyle iç içe olacaktır yerleşke. Denilmektedir ki efendim burada olursa atık suyu ne olacak? Ötede ne olacaksa burada da o olacaktır. Herhalde bir arıtma sistemi olacaktır ve kirlilik erozyonu ortadan kalkacaktır. Her zaman sanayi esnafımızın yanında olduğu belirtirim” dedi.

Karaman: “Buraya yapılacak tesisleri de istemiyoruz”

Bayburt Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ise, “Tarım Yerleşkesi ile ilgili toplantılara katıldık. Burada yapılması halinde esnafa yüzde 100 katkı sağlayacağı yönünde görüşümüzü belirttik. Tabi orada bazı arkadaşlar amaçları dışında ifadeler kullandılar. Benim gerçekten zoruma gitti. O sanayi sitesini yıkalım oradan, başka bir yere yapalım” diye. 1991’de bu kooperatifi kurduk. O gün bugün Çoruh’u kirlettiği söyleniyor. Eğer burada bir kirlilik varsa, dünya basını çağırıp bunu tartışmaya açalım. Tarım Yerleşkesi’nde hedefimiz buraydı ama bazı kurum ve kuruluşlar hapishane yanında kurulması için ısrarla Sayın Belediye Başkanı’nın öncülüğünde çalışmalar yaptılar. Ve açıklamada buraya da bir kaç şey kurulacağını belirttiler. Bence biz onu da istemiyoruz. Esnafımızın çoğu zirai aletleri zaten burada satıyor. Buraya kurulmadı, bari OSB karşısına kurulsaydı. Şimdi 3 yer, her biri bir dağın başında. Bayburt her geçen gün gün göç veriyor. Her gün hesaplar yapılıyor. Her yıl nüfusumuz azalıyor. Ama bir araya gelerek hiç bir işte birliktelik sağlayamıyoruz.”

21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman ise, “Bayburt’umuza ve Sanayi Sitemize Bayburt Belediyesinin varlığını hissettirene kadar, sizlerin görevlerinizi öğrenene kadar sizlere telkinlerde bulunmayı kendimize görev addedeceğiz” ifadeleriyle Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e sert eleştirilerde bulunduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Talebimiz çok yerinde görülmüştü”

“Tarım Yerleşkesi sürecini kısaca anlatmak istiyorum. 2014 yılında internet sitelerinde tesadüf üzeri bir habere vakıf oldum. Bu haberde Ziraat Odası Başkanı ve Belediye Başkanı tarım yerleşkesi için yer aradığını okudum. Habere yorum yapıp bu yatırımın en ideal yer olan sanayi sitesi ile taşçılar arasında kalan Milli Emlak’ın DSİ’ye tahsis ettiği 135 dönümlük arazinin en müsait yer olduğunu yorumunu yaptım. Daha sonra 2015 seçimlerinde sanayi sitemizi ziyarete gelen Sayın Bakanımız Naci Ağbal beyefendiye ve Sayın Belediye Başkanı Mete Memiş beye bu konudaki talebimizi ilettik. Sayın Bakan ve sayın Belediye Başkanı bu isteğimizin çok isabetli olduğunu ve buraya yapılmasının hem esnaf açısından, hem de bu yerleşkeyi kullanacak olan çiftçi ve hayvancılık yapan köylü vatandaşlar için faydalı olacağını söylediler ve bizlerde sanayi esnafı olarak 12 yıldır yaşadığımız bir mağduriyeti bir nebze olsun rahatlatacağı beklentisine girdik ve daha sonra bizler bu beklenti içerisinde iken tesadüfen bu projenin çöplük karşısı hapishane yanı olan şu anki yapılmak istenen yere uygulanacağını zemin etütleri yapılırken öğrendik. Yönetimdeki arkadaşlarla bu konuda görüşmek üzere Belediye Başkanı’nı ziyarete gittik. Belediye Başkanı, devlet su işlerinin bu araziyi Bayburt Belediyesi’ne tahsis ettiğini ve ancak bazı şartlar sunduğunu ve bu şartlardan dolayı da oradan vazgeçildiğini belirtti.”

“Belediye Başkanı’nın anlaşılmaz ısrarı”

“Bizlerde Devlet Su İşleri’nin bu konu ile alakalı yazısını inceleyerek bu yazıdaki sunulan şartların normal olarak tüm projelerde uyulması gereken şartlar olduğunu gördük ve Belediye Başkanı’na bu konunun aşılabileceğini ve bu projeyi nereye uygularsanız uygulayın bu şartlara uyulması gerektiğini anlatmamıza rağmen, Belediye Başkanı’nın bu projeyi çöplüğün karşısına yapmakta anlaşılmaz bir ısrar içerisinde olduğunu gözlemledik. Yapılması düşünülen çöplük karşısındaki arazi eğimli oluşundan dolayı fazladan bir maliyet getirecektir. Kendi aracımızla kışın yaptığımız ölçümlerde sanayi sitemizin yanındaki arazi ile çöplük karşısındaki arazi arasında 4 derece ısı farkı olduğunu tespit ettik.”

“Kendi istediği yer”

“DSİ’nin raporunda yer altı ve yer üstü sularına kimyasal atıkların veya hayvansal atıkların karıştırılmamasını, yer altı ve yer üstü sularının kirletilmemesini istemektedir, bu Çevre Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri’nin nerde olursa olsun veya nerde yapılırsa yapılsın bu hassasiyeti bir Belediye Başkanının bilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Sayın Belediye Başkanı yönetimle gittiğimiz zaman DSİ Trabzon Bölge Müdürü’nün sıkıntı yok gidin projeye başlayın dediğini ve daha sonrada bu şartları yazı ile gönderdiğini ve Belediye Başkanı’nın bu şartlardan korkarak projenin yerini değiştirdiğini bizlere söyledi. Sayın Belediye Başkanı bu tür gelişmeler olurken bu konu ile alakalı hiç kimseden bir görüş talep etmemiş, kimse ile paylaşmamış ve de projeyi dahi çizdirerek bu işi kendi istediği bir yere yapmaya kalkışmıştır.” “Arazinin tamamı belediyenin mi?” “Sayın Belediye Başkanı açıklamasında arazinin tamamının belediyeye ait olduğunu söylüyor, gerçekten tamamı belediyeye mi ait yoksa burada özel mülkiyet kamulaştırılacak mı, kamulaştırılacaksa bu arazi veya araziler kimlerindir bunların açıklanmasını bekliyoruz.” “Bayburt’u terk etme gibi bir lüksümüz yok” “Şimdi diyeceksiniz ki oradaki esnaf sadece kendi çıkarlarını düşünüyor, Hayır sayın başkan, bizler bu memleketin her şeyini düşünüyoruz ve düşünmek mecburiyetindeyiz, biz sizler gibi tayin alıp gitme ve seçilmedik mi Bayburt’u terk etme gibi bir lüksümüz yok, esnaf oluşumuzdan dolayı doğduk doğalı bu memleketteki her olumsuz yatırım da ve işinin hakkını veremeyen yöneticilerden dolayı hepimiz etkilenmekteyiz.”

“Halka hizmet için oturduğunuzu hatırlatacağız”

“Dedelerimiz ve babalarımız bu memlekette doğdu büyüdüler, bizler ve bizlerin çocukları da bu memlekette yaşayıp bu memleketin olumlu ve olumsuz yatırımlarından etkilenecektir. Bundan dolayıdır ki bundan sonraki tüm yanlışlara bir sivil toplum örgütü olarak müdahale ederek bürokrasinin yanlış yapmasını önleyeceğiz. Sizlerin o koltuğa halka hizmet için oturduğunuzu defalarca size hatırlatarak gereğini yapmanızı sağlayacağız.”

“Görevlerinizi öğrenene kadar”

“Bayburt’umuza ve Sanayi Sitemize Bayburt Belediyesinin varlığını htirene kadar, sizlerin görevlerinizi öğrenene kadar sizlere telkinlerde bulunmayı kendimize görev addedeceğiz. Bu yatırımın önceden yapılan yanlış yatırımlara benzememesi için yasaların bize vermiş olduğu haklar çerçevesinde elimizden gelen mücadeleyi sürdürerek Tarım yerleşkesinin memleketin görünümüne katkı sunacak şekilde söz verilen ve bizlerinde talep ettiği yere yapılması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz.”

“Kimlerin çaba sarf ettiğini çok iyi biliyoruz”

“Şimdi diyeceksiniz ki Çoruh kirlenir şuan ki hayvan pazarı Çoruh’un yanında Çoruh’u kirletiyor mu? Haftada bir gün etkinliği olan bir yere aracı olmayan insanların nasıl taşıyacaksınız. Dolmuş hattı koysanız çalışmaz. 30 derece eğimli bir yere nasıl canlı hayvan taşıyacaksınız? Hayvancılığın en yoğun olduğu Demirözü tarafını bu pazara nasıl getireceksiniz? Sayın Başkan, bu projenin çöplük karşısına yapılması için kimlerin çaba sarf ettiğini çok iyi biliyoruz. Hatırlarsanız 3 ay önce sayın il genel meclis başkanı Yusuf Elçi beyle projeyi açıklamış. Daha sonra apar topar haberi sildirmiştiniz bizler her şeyin farkındayız. Sayın Bakan ve sayın Vekilin bir an evvel bu işe el atıp bu işi düzeltmelerini istirham ediyor ve de bundan sonraki tüm yatırımlarda birebir muhatap olarak tüm yatırımlara müdahil olmalarını ve yaşanır bir Bayburt için olağanüstü çaba sarf ederek çevre illerin seviyesine çıkarılmasını hasletten rica ediyor, saygılar sunuyorum.”

İşyeri anahtarları Bayburt Belediyesi’ne bırakıldı

Açıklamaların ardından konvoylar eşliğinde Bayburt Belediyesi önüne gelen sanayi esnafı adına bir grup esnaf içeriisinde sembolik işyeri anahtarlarının bulunduğu kutuyu Bayburt Belediyesi girişindeki danışma bölümüne bıraktı. Kahraman, burada yaptığı açıklamada, “Temsili olarak sanayi sitemizin anahtarlarını sayın Belediye Başkanımıza iletecektik ama muhatap bulamadık. Sanayi sitemizin anahtarlarını buraya bırakıyoruz. Buyursun alsınlar, sanayi sitemizi de onlara teslim ediyoruz. Madem böyle yanlışlar yapılmaya devam edecek, bizde gereğini yapıyoruz.”