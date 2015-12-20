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BAYBURT SANATÇILARINDAN KÜLTÜR VE SANAT GECESİ

Bayburtlu Sanatçılar Kültür ve sanat gecesinde Hemşerilerimize çok güzel bir akşam yaşattılar.

BAYBURT SANATÇILARINDAN KÜLTÜR VE SANAT GECESİ
Kültür ve sanat gecesi
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 İstanbul Sultanbeyli Mustafa Öncel Kültür Merkezinde Bayburtlu sanatçıları bir araya getirerek birlikte ve solo Bayburt Türküleri söylediler.

Muhsin Bayburtlu ve Bayram Aygün'ün Organizatörlüğünde yapılan Kültür ve sanat Gecesi Folklor ekibi ve Slayt Gösterisiyle Başladı.Programa Türküleriyle Muhsin Bayburtlu ,Sincanlı Filiz,Devran,Sehlan,Bünyamin Oraç,Tuğçe Nur,Salih Demir katıldı.

Koro  halinde söylenen Bayburt  türkülerine salondaki hemşerilerimiz zaman zaman eşlik ettiler.

Gecede Sivas Milletvekili Osman Poyraz, Sancaktepe Belediye Başkan yardımcısı Hasan Kamal'a Bayburt Vakfı Başkanı Lokman Saraç tarafından  geceye katılımlarından dolayı çiçek ve plaket takdimi yapıldı.

Kültür ve sanat gecesi Bayburt Türkülerinin coşkusu eşliğinde devam etti.








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