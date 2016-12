BAYBURT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI 2016 YILINDA DA SAĞLIK-SEN DEDİ.

Çalışanın tamamına yakınını Sağlık-Sen camiasına dâhil ederek, üye sayısını 783ʹe çıkardığı bilgisini veren Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, en yakın takipçi sendika üye sayısının 19 olduğunu bu sonuçlara göre geçen yıl tüm il genelinde yetkili olan Sağlık-Sen Bayburt Şubesinin bu yıl yetkiyi kuvvetlendirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi üye artışının Sağlık-Sen açısından önemli bir başarı olduğunu ifade eden Lökoğlu, "Gücünü milletinden ve üyelerinden alan, haksızlığın karşısında haklının sesi olan Sağlık-Senʹin ‘Genel Yetkisiʹne ilimizde de yetkili sendika olarak katkı verecek olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yaptığı sendikal çalışma ve atılımlarıyla kısa bir zamanda sendikal arenada nitelikli bir marka ve güçlü bir isim olan Sağlık-Sen ailesinin ferdi olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Lökoğlu şöyle konuştu: "Sağlık-Senʹli olmak; ideolojik saplantılardan uzak, hizmet sendikacılığından yana olmak demektir. Sağlık-Senʹli olmak; insanı merkeze almak demektir. Sağlık-Senʹli olmak; ülkemizdeki büyük değişime de toplumsal sorumluluk bilinci içinde katkı sunarken, ilke ve erdemlerinden asla taviz vermemek demektir. Değiştirirken, değişmemektir. Sağlık-Senʹli olmak; millet olarak büyük ülke hayaline ve çalışanların refah seviyesinin yükseltilmesi amaç ve hedefine ulaşmak için varlığını ortaya koymak demektir. Sağlık-Senʹli olmak; sorumluluk ve zorunluluk hissi taşıyarak, büyük hak mücadelesi ve alın teri hareketinin içinde yer almak demektir. Sağlık-Senʹli olmak; sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarına öneri, rapor, program ve ar-ge çalışmalarıyla çözüm aramak ve çare olmaktır. Sağlık-Senʹli olmak; Türkiyeʹnin topyekun kalkınmasına, gelişmesine tüm benliğiyle, söylem ve eylem birliğiyle destek vermek demektir. Sağlık-Senʹli olmak; üreten, ürettiğini paylaşan, olmaktır. Sağlık-Senʹli olmak; Zor zamanlarda konuşmak demektir. Sağlık-Senʹli olmak; haksızlığa boyun eğmemek, tertemiz bir alın ve yürekle haksızlığın karşısında durmaktır.



Çalışmalarında Sağlık-Sen Genel Merkeziʹnin de büyük desteğini gördüklerini ifade eden Lökoğlu, "Bu vesileyle, aktif çalışmalarımızda yolumuza ışık tutarak, başarılı çalışmalarıyla bizlere ilham veren başta Sağlık-Sen Genel Başkanımız Metin Memiş ve değerli genel merkez yönetim kurulu üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.

Lökoğlu, Sağlık ve Sosyal hizmet çalışanlarının hak ve taleplerinin mücadelesi yolunda, yılmadan, yorulmadan yürüyerek yetki hedefine ulaşan şube yönetim kurulu üyelerine, İlçe ve işyeri temsilcilerine, her zaman yanlarında oldukları ve yanlarında gördükleri vefakâr üyelerine de teşekkür etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluʹnda Sağlık-Sen’in ilkeli, kararlı ve asil duruşun tek adresi olduğunu kaydeden Lökoğlu, "Sağlık-Sen her geçen gün daha da büyümeye ve yetkisini daim kılmaya devam edecektir.

Açıklamasında gazetecilere de teşekkür eden Lökoğlu, basın mensuplarını da her zaman yanlarında görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sözlerini tamamladı.



Fikret LÖKOĞLU

Sağlık-Sen Bayburt Şube Başkanı