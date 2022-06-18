Bayburt Saat Kulesi'nde restorasyon çalışması başladı.

Bayburt'ta Cumhuriyetin bir simgesi olarak yükselen Tarihi Saat Kulesi'nde restorasyon çalışması başlatıldı.

BAYBURTGÜNDEM-Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin üzerinde önemle durduğu restorasyon çalışmasına iskeleler kuruldu. 4 ay sürecek olan restorasyon çalışmasının başlangıcında kurban kesilerek, dualar edildi.

Asrın yorgunluğunu üzerinde taşıyan Bayburt Saat Kulesi'ndeki restorasyon, çokça yıpranan balkon kısmı ve üst tarafını kapsayacak. Balkon kısmı ve üstü tamamen sökülecek olan Saat Kulesinin yapımı 120 günlük süre belirlendi. Bayburt Belediyesi tarafından yapılan ihalede, restorasyon işini Tepetarla (Garaver) köyünden Ankara'da faaliyetlerini sürdüren Bayramoğulları Ltd. Şti. adlı firma aldı.

347 bin lira bedelle alınan restorasyon işini taş ustası İslam Gülhan'ın başında bulunduğu bir ekip gerçekleştirecek.





