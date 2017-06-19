BAYBURT RAMAZANDA İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Kardeşlik ve dayanışma adına Bayburt Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen açık hava iftarında 4 bin 500 kişi aynı sofrada iftar yaparak Ramazan’ın coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Bayburt Belediyesi’nin Ramazan bereketini Bayburt Kız Meslek Lisesi’ne taşıdığı iftar programı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Bayburtlular sıcak bir ortamda oruçlarını açmanın keyfini yaşarken bir yandan da Grup Sazendeler tarafından tasavvuf müziğinden güzel örnekler dinlediler.

Belediye Başkanı Mete Memiş, saatler öncesinden masaların kurulduğu okul bahçesine gelen vatandaşlarla yakından ilgilendi. Bütün masaları gezerek vatandaşlarla ayrı ayrı sohbet eden Belediye Başkanı Memiş, onların Ramazan ayını da tebrik etti.

Bayrama Huzurla Eriştirsin Bizleri Rabbim

İftar öncesi bir selamlama konuşması yapan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, “Davetimize icabet ettiğiniz ve kendi sofranızı bizimle paylaştğınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve yine sizlere selam olsun ki, bu sofrayı şenlendirdiniz, bereketlendirdiniz, onurlandırdınız. Rabbim Ramazan’ın feyzinden, bereketinden istifade etmiş olan kullarından eylesin bizleri. Bayrama huzurla eriştirsin bizleri Rabbim. Ama kendi vatanlarında, özyurtlarında oruçlarına müdahale edildiği için orucunu tutamayan Doğu Türkistan’daki kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Bizler de dularımızla onların yanında olduğumuzu bildirelim. Ve yine Suriye’de, Irak’ta, Kerkük’te, Musul’da, Myammar’da, Gazze’de, Filistin’de bütün Müslümanların Rabbim yardımcısı olsun” diye konuştu.

Gece Gündüz Demeden Sizler İçin Çalışıyoruz

Başkan Memiş belediye çalışmalarına yer verdiği konuşmasını devamında şunları söyledi:

“Saygıdeğer hemşehrilerim şunu bilin ki, bizler de size daha güzel bir şehir sunmak adına, sizlerin yaşadığı bu Bayburt’u daha da güzelleştirmek adına elimizden geleni fazslasıyla yapıyoruz. Gece gündüz demeden sizler için çalışıyoruz. Daha güzel bir Bayburt, daha yeşil bir Bayburt, gezildiğinde görüldüğünde özleyeceğimiz daha yaşanabilir bir Bayburt’u oluşturmak adına gayret ediyoruz. Hükümetimize çok çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz üzere kaldırımı, asfaltı, şehir meydanları, otoparkları Bayburt’a kazandırılmasında hiç şüphesiz ki, en büyük pay sahibi Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’dır. Bayburt Belediye Başkanı olarak sizler adına sayın bakanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımız Güney Doğu’daki programları nedeniyle Ramazan Soframıza iştirak edemediler. Selamlarını benim aracılığımla sizlere iletmemi istediler.”

Başkan Memiş’in konuşmasının ardından Kur’an tilaveti yapıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarını açan vatandaşlara Grup Sazendeler tarafından tasavvuf musikinin en güzel örnekleri seslendirilirken aynı zamanda semazen gösterisi de gerçekleştirildi.

4 bin 500 kişinin birlikte iftarını açtığı Ramazan Sofrası’na Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniverstisi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Emniyet Müdürü Sezayi Er, BTSO Başkanı İbrahim Yumak, Bayburt Kültür Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve vatandaşlar katıldı.