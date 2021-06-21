BAYBURT POMEM’DE MEZUNİYET COŞKUSU

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 295 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı.

BAYBURTGÜNDEM HABER- Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleşen mezuniyet törenine Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İsmail Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Bilgin, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Günel, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Necip Erel, İyi Parti İl Başkan Vekili Yusuf Ergül, Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal ve emniyet mensupları katıldı.

Törende konuşma yapan Belediye Başkanımız Pekmezci, “Sus sözümün üstüne, / Yan közümün üstüne, / Ha bastın toprağıma, / Ha gözümün üstüne!” dizeleriyle başladığı konuşmasında, “O toprağımıza, o güzümüzün üstüne basanların karşısında dimdik duracak çelik gibi neferleri bugün burada görmekten büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkanımız Pekmezci, “Sevgili gençler; öncelikle sizleri yetiştiren okulumuzun başta müdürü ve tüm yöneticilerini yürekten kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönemde sizin gibi vatanını, milletini yürekten seven gençleri oluşturarak yeni bir orduyu emniyet teşkilatına kazandırdılar. Bayburt’tan ayrılırken inanıyorum ki, çok güzel duygularla ayrılacaksınız. İyilik ve güzellikleri dostlarınızla paylaşın, karşılaştığınız olumsuzları da yüreğinizin bir köşesinde bırakın kalsın. Ama şunu unutmayın ki, cennet gibi bir vatanda ve cennet gibi bir vatanın köşesinde; gururla yaşadığımız bu ülkede sizlerle birlikte her zaman nice mutlu günleri birlikte paylaşacağımız düşüncesini bir kez daha ifade ediyor, yolunuz ve bahtınız açık olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Ahmet Derici, yaş kütüğüne plaket çaktı. Dereceye giren öğrencilere Vali Epcim, Belediye Başkanımız Pekmezci ve İl Emniyet Müdürü Bodur tarafından diploma ve hediyeler verildi. Yemin töreni ve kep atılmasıyla sona eren törende, Bayburt İl Müftülüğü görevlisi Enis Aslan dua etti. Öğrenciler mezun olmanın sevincini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.