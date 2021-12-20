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Bayburt Özel İdarespor Diyarbakır engelini engelini kayıpsız geçti

Bayburt Özel İdare Spor kendi sahasında ağırladığı Diyarbekirsporu 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33 yaptı.

Bayburt Özel İdarespor Diyarbakır engelini engelini kayıpsız geçti
20 Aralık 2021 Pazartesi 11:33

BAYBURTGÜNDEM-  An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor kendi sahasında ağırladığı Diyarbekirsporu 2-1 mağlup ederek ligdeki puanını 33 yaptı.

Ligde 30 puanla 7  sırada yer alan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, 19  puanla 15  sırada bulunan Diyarbekir spor arasındaki mücadeleden galip ayrılan ev sahibi sarı siyahlı ekip sezonun ilk yarısının bitimine bir hafta kala önemli bir maçı kayıpsız geçmiş oldu.

 

Maça hızlı ve istekli başlayan Bayburt Özel İdare Spor, 17. dakikada kornerden gelen topu rakip ceza sahası içerisinde önünde bulan Ömer Esenkaya düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 1-0.

 

Rakip kalede baskısını artıran sarı siyahlılar 28 . dakikada Ali Aydemir ceza sahası dışından sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu 2-0.

 

İlk yarıda Diyarbekirspor'a göre daha iyi organize olan ve gol pozisyonları üreten An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor girdiği pozisyonlardan başka gol bulamadı ve ilk yarı 2-0 Bayburt Özel İdare Spor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

 

Maçın ikinci yarısına konuk ekip Diyarbekir spor ataklarla başladı. Diyarbekirspor 70. dakikada kullandığı köşe vuruşunda top Uğur Aygören’in eline çarptı ve maçın hakemi Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Utku Sen maçın skorunu 2-1’e taşıdı.

Maçın son dakikaları karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen başka gol olmadı ve An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor ilk yarının son maçında 26 Aralık Pazar günü deplasmanda Ergene Velimeşe sporla mücadele edecek.

 

STAD GENÇ OSMAN

 

Hakemler: GÜRCAN HASOVA  (XX),BURA CAN SEMERCİOĞLU (XX), AZAD İLHAN   (XX)

 

BAYBURT ÖZEL İDARE: Yunus  (xxx) ,Ömer (xxx),Sefa (xxx),Ali Aydemir xxx(Dk 74 Tarık x),Onur (xxx),Uğur Aygören (xxx),Yunus Emre (xx)(Dk 89 Selim x),Uğur Mustafa (xx) ( Dk. 49 İbrahim Carlak x) Emre (xxx) , Ali Fırat xxx, Ömer (xxx),

 

DİYARBEKİR SPOR: Salih (x),Şaban (xx) ,Bilal  (xx)(Dk.39 Emrullah xx),Utku (x),Emir Can  (x)(Dk. 46 Oğuzhan x),Serdar  (xx)(Dk 67 Seymen x),Şahin (x),Gökhan  (x)(Dk. 79 Nurettin xx),Serhat (xx) ,Batuhan (xx), Cihan xx(Dk 79 Reşo x)

 

GOLLER:Ömer, Ali Bayburt Özel İdare , Utku (Diyarbekir Spor)

 

SARI KARTLAR: Ali Fırat Bayburt Özel İdare, Utku,Oğuzhan,Şaban Diyarbekir   Spor

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