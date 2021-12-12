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Bayburt Özel İdarespor Afyondan Puansız döndü

Bayburt Özel İdarespor Afyonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak son iki hafta gösterdiği performansı devam ettiremedi.

Bayburt Özel İdarespor Afyondan Puansız döndü
12 Aralık 2021 Pazar 14:15

BAYBURTGÜNDEM-   Afyon Zafer stadyumundaki maça ev sahibi ekip ataklarla başladı. Kanatlardan ceza sahası içerisinde yaptığı ortalarda gol aramaya başladı.

Rakibinin baskılı oyununa karşılık veren Bayburt Özel İdarespor, yakaladığı kontra ataklarda Afyon kalesinde gol fırsatları aradı. Bunlardan birisinde 27. dakikada Ömer Esenkaya yakaladığı pozisyonu iyi değerlendirdi ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda karşılıklı gelişen ataklardan başka gol sesi çıkmayınca maçın 45 dakikası sarı siyahlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında  Bayburt Özel İdarespor kalesinde baskı kuran Afyonspor 50. dakikada kazandığı penaltıyı Erhan Şentürk’le gole çevirdi ve beraberliği yakaladı 1-1.

Ev sahibi Afyonspor beraberliği yakaladıktan sonra kazandığı moralle ataklarını sıklaştırmaya başladı. Dakikalar 63’ü gösterdiğinde topla buluşan Alper Tursun ağlara gönderdiği topla takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Beraberlik golü için rakip kalede pozisyonlar arayan Bayburt Özel İdarespor istediği gole bir türlü ulaşamadı. Maçın 90 dakikası ev sahibi Afyonspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Afyon’dan puansız dönen Bayburt Özel İdarespor, 19 Aralık Pazar günü kendi evinde Diyarbakır sporla karşılaşacak.

Haftanın maç sonuçları:

Afjet Afyonspor 2  –  1  Bayburt Özel İdare Spor

Ankaraspor 1  –  0  Somaspor

Turgutluspor  1  –  0  Etimesgut Belediyespor

Adıyaman FK  1  –  0  Sarıyer

Diyarbekirspor  0  –  0 Sivas Belediyespor

Ergene Velimeşe 2 – 2 Kahramanmaraşspor

Hekimoğlu Trabzon 1 –  0 Van Spor FK

Niğde Anadolu FK  0 –  2 Çorum FK

Sakaryaspor  2 – 1 Serik Belediyespor

İnegölspor   1  –  2  Bodrumspor

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Bayburt Özel İdarespor Afyondan Puansız döndü
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