Bayburt Özel İdarespor Afyondan Puansız döndü

Bayburt Özel İdarespor Afyonspor deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak son iki hafta gösterdiği performansı devam ettiremedi.
BAYBURTGÜNDEM- Afyon Zafer stadyumundaki maça ev sahibi ekip ataklarla başladı. Kanatlardan ceza sahası içerisinde yaptığı ortalarda gol aramaya başladı.
Rakibinin baskılı oyununa karşılık veren Bayburt Özel İdarespor, yakaladığı kontra ataklarda Afyon kalesinde gol fırsatları aradı. Bunlardan birisinde 27. dakikada Ömer Esenkaya yakaladığı pozisyonu iyi değerlendirdi ve topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda karşılıklı gelişen ataklardan başka gol sesi çıkmayınca maçın 45 dakikası sarı siyahlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında Bayburt Özel İdarespor kalesinde baskı kuran Afyonspor 50. dakikada kazandığı penaltıyı Erhan Şentürk’le gole çevirdi ve beraberliği yakaladı 1-1.
Ev sahibi Afyonspor beraberliği yakaladıktan sonra kazandığı moralle ataklarını sıklaştırmaya başladı. Dakikalar 63’ü gösterdiğinde topla buluşan Alper Tursun ağlara gönderdiği topla takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Beraberlik golü için rakip kalede pozisyonlar arayan Bayburt Özel İdarespor istediği gole bir türlü ulaşamadı. Maçın 90 dakikası ev sahibi Afyonspor’un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Afyon’dan puansız dönen Bayburt Özel İdarespor, 19 Aralık Pazar günü kendi evinde Diyarbakır sporla karşılaşacak.
Haftanın maç sonuçları:
Afjet Afyonspor 2 – 1 Bayburt Özel İdare Spor
Ankaraspor 1 – 0 Somaspor
Turgutluspor 1 – 0 Etimesgut Belediyespor
Adıyaman FK 1 – 0 Sarıyer
Diyarbekirspor 0 – 0 Sivas Belediyespor
Ergene Velimeşe 2 – 2 Kahramanmaraşspor
Hekimoğlu Trabzon 1 – 0 Van Spor FK
Niğde Anadolu FK 0 – 2 Çorum FK
Sakaryaspor 2 – 1 Serik Belediyespor
İnegölspor 1 – 2 Bodrumspor