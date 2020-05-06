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BAYBURT MÜFTÜLÜĞÜNDEN KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA HEDİYE PAKETİ

Moldova ve Almanya'dan gelerek Bayburt Kredi Yurtlar Kurumunda 14 gün süre ile karantina altına alınan vatandaşlara Bayburt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi Kur’an-ı Kerim ve kitap hediye etti.

BAYBURT MÜFTÜLÜĞÜNDEN KARANTİNADAKİ VATANDAŞLARA HEDİYE PAKETİ
06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:09

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından: Peygamber Efendimiz ve Gençlik, Dinim İslam ve Kuran-ı Kerimden oluşan 150 adet hediye paketi, karantinada bekleyen vatandaşlara dağıtılmak üze Müftülük İdari ve Mali İşler Şube Müdür Kemal Çelebi tarafından KYK görevlilerine teslim edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu şunları kaydetti:”  Kovid-19 salgını dolayısıyla yurt dışından gelip Bayburt'a misafir olan vatandaşlarımızın karantina sürecini huzurlu ve verimli geçirmeleri için vatandaşlarımıza Kuran-ı Kerim ve Başkanlığımızın eserlerinden oluşan bir hediye paketi verdik.

Vatandaşlarımızın bu kıymetli eserleri okuyarak istifade etmelerini temenni ediyorum. Rabbimden kıymetli misafirlerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Yüce Allah, Milletimizi ve tüm insanlığı bu hastalıktan muhafaza eylesin.”

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