 ﻿
0
Başkan Memiş Belediye Personeli İftarda Bir Araya Geldi
Başkan Memiş Belediye Personeli İftarda Bir Araya Geldi
0
MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
MEMUR MAAŞLARINDA SON DAKİKA!
0
Kırklartepe Barajı inşaatında inceleme
Kırklartepe Barajı inşaatında inceleme
0
banner399

Bayburt Mitinginde en dikkat çeken detay bu pankart oldu

Başbakan Binali Yıldırım Bayburt Mitingindeki konuşmasında bu pankarta dikkat çekti.

Bayburt Mitinginde en dikkat çeken detay bu pankart oldu
13 Haziran 2018 Çarşamba 16:11

Bayburt Cumhuriyet caddesindeki Mitingde  hemşerilerimize hitap eden Başbakan Binali Yıldırım Teröriste değil, terörle mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz?" diye soran Yıldırım'a vatandaşlar bir ağızdan "Hayır" karşılığını verdi.

Bayburt Temel Paşaya Sahip Çıktı..

Bayburtlu Hemşerilerimiz,

“Bayburt’lu Metin’dir Temel’i Sağlamdır .Apoletini Sökemezsin” ,yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Muharrem İnceye Gönderme yaptılar..

Hemşerilerimiz Pankart altında bol bol resim çektirdiler.

banner397
Etiketler; #Apolet sökme #İsmail Metin Temel
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Başbakan Binali Yıldırım Bayburt'tan seslendi.
Sonraki Haber
Bayburt Mitinginde en dikkat çeken detay bu pankart oldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.