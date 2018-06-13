Başbakan Binali Yıldırım Bayburt Mitingindeki konuşmasında bu pankarta dikkat çekti.
Bayburt Cumhuriyet caddesindeki Mitingde hemşerilerimize hitap eden Başbakan Binali Yıldırım Teröriste değil, terörle mücadele edenlerle uğraşanlara geçit verir misiniz?" diye soran Yıldırım'a vatandaşlar bir ağızdan "Hayır" karşılığını verdi.
Bayburt Temel Paşaya Sahip Çıktı..
Bayburtlu Hemşerilerimiz,
“Bayburt’lu Metin’dir Temel’i Sağlamdır .Apoletini Sökemezsin” ,yazılı pankartlarla Cumhurbaşkanı Muharrem İnceye Gönderme yaptılar..
Hemşerilerimiz Pankart altında bol bol resim çektirdiler.
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