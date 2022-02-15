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Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal Mecliste Kalp Krizi geçirdi.

Bayburt Milletvekilimiz Fetani Battal Mecliste Kalp Krizi geçirdi.
15 Şubat 2022 Salı 18:00

BAYBURTGÜNDEM-  TBMM çalışmaları sırasında kalp krizi geçiren AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal'ın sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye giden TBMM Başkanı Şentop, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında rahatsızlanan AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, hastaneye kaldırıldı.

Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Battal, hemen ameliyata alındı.

ŞENTOP ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise kalp krizi geçiren Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ı, tedavi gördüğü Güven Hastanesi’nde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayburt Eski Milletvekili Bünyamin Özbek,Fetani Battal'ın gelen durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı. Şentop, Battal’ın eşi Handan Battal’a ise geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Milletvekilimiz Fetani Battala geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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