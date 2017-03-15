Bayburt Milletvekili Kavcıoğlu Avrupa'nın ırkçı politikalarını değerlendirdi

AK Parti Bayburt Milletvekili Doç Dr.Şahap Kavcıoğlu yaklaşan referandumu ve Avrupa'nın izlediği ırkçı politikaları değerlendirdi.

Türkiye'nin yaptığı yatırımlarla Avrupa'ya rakip olduğuna değinen AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, "Türkiye Avrupalı ülkelerin elindeki kozları alıyor. Kimseye sormadan operasyon yapabiliyor bu güçlerine gittiği için saldırıyorlar" dedi. Kanal A'da yayınlanan Fatin Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Seçimi programına katılan gazeteci yazar Hüseyin Likoğlu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu yaklaşan referandumu ve Avrupa'nın izlediği ırkçı politikaları değerlendirdi.

"Vesayet odaklarının bağlantısını bu süreçte görüyoruz"

"Bildiğimiz gibi vesayet odaklarının bir kısmı Türkiye'deyken bir kısmı dışarıda Avrupa'da ya da Amerika'da. İçerideki vesayet odaklarının dışarıdakilerle bağlantısını bu süreçte görebiliyorsunuz.

Hayırcılar, evetçilere izin verilmeyen ülkelerde konuşabiliyorlar. Bunların kim olduğuna baktığımızda içerde Türkiye adına siyaset mühendisliği yapan insanların kullandığı figüranlar olduğunu görebiliyoruz." "İnsanlar değişiklikleri kimin getirdiğine bakıyor" Bugüne geldiğimizde sokakta insanlar ne diyor.

Bizim insanımıza bu 18 maddeyi anlatmamız lazım. Ben şunu gördüm. İnsanlar birkere şunu bakıyor: Bunu kim savunuyor, kim getiriyor ona bakıyor. Siyasetçiye olan güven çok önemli.

Cumhurbaşkanımıza çok büyük bir güven var. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye MHP'li olmasalar bile çok büyük bir güven var.

"Vesayet güçleri her zaman müdahale edecek yapıları kurmuşlardır"

"Dünyada parlamenter sistemlerin doğuşu ve gelişine baktığımızda tamamen krallıktan demokrasi talebinde birleşen ülkeler, hem krallığı korumuşlardır hem de halk için demokrasi demişlerdir. Bunu da parlamenter sistemle mümkün kılmışlardır. Hollanda, İspanya, İngiltere krallıkla yönetiliyor ve oralar demokrasinin beşiği oluyorç temsili bir cumhurbaşkanı seçiyorlar. Türkiye'de 1950'lerde çok partili döneme geçtiğimizde bizde de böyle başlıyor. Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk çok temsilidir.

60 anayasasında cumhurbaşkanlarının 82 anayasasındaki gibi çok sorumlulukları ve yetkileri yoktur.

Vesayet güçleri farklı noktalarda birilerini daha güçlü kılarak her zaman sisteme müdahale edecek yapıları kurmuşlardır." "Sistem belli bir noktadan sonra tıkanıyor" "Başkanlık sistemi Türkiye için ideal bir sistem iken cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğimiz noktada zayıf kalıyor. Cumhurbaşkanını halk seçiyor yine aynı şekilde başbakanı da halk seçiyor. Birinden birisi aktif diğer pasif ise sorunlar ortaya çıkıyor. Rolleri sürekli değişiyor. Bu sistemle iki başlılık hep sürecek. Bir şeylere müdahale etmek istediğiniz Ahmet Necdet Sezer gibi sistemi tıkıyorsunuz." "Türkiye Avrupa'nın elindeki kozları alınca zorlarına gidiyor"

"Türkiye İstanbul'a 3. havaalanını yapıyor.

Bizim bu yatırımımız Almanya'nın elindeki kozu alıyor. Bu yatırımla Türkiye bir aktarma merkezi haline gelecek. Bu oyunların esas nedenlerini konuşmak çok önemli. Esas nedenden uzaklaşırsak bazı cevapları bulmaktan uzaklaşırız. İstanbul Finans Merkezi yaklaşık 30 bin istihdam demek. Körfez sermayesi ve Almanya'daki finans merkezi dünyanın en önemli merkezlerinden birtanesi. Siz İstanbul Finans Merkezi ile bunlara rakip oluyorsunuz." "Pişman olarak karşımıza gelecekler" "Körfez Sermayesi için Türkiye cazip bir konuma geliyor. Bu ülkeler pişman olarak karşımıza gelecekler. Bu örnekleri çoğalttığımız zaman gerçekler ortaya çıkacaktır.

Türkiye bugün bunları yaptığı için onların zoruna gidiyor.

Türkiye bugün bu ülkelere sormadan sınırötesinde operasyon yapıyor bu onların gücüne gidiyor." "Son bir kez saldırılım, belki yıkarız diyorlar" "Gerçekleri görerek siyaset yapmamız lazım. Erdoğan bu konuda çok net. Ülkemizin durduğu nokta itibari ile övünmemiz gerek. Türkiye bu duruşu geçmiş