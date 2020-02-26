Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın TBMM’DE Bayburt’un Kurtuluş günü konuşması..

1916’yı idrak edemezsek bu gün yaşananları anlayamayız.. Bayburt Milletvekili Fetani Battal TBMM’DE Bayburt’un Kurtuluş günü dolayısıyla Milletvekillerine bir konuşma yaptı.

1916 ,1918 yılları arasında yaşanan bölgemizdeki işgallerin arka planını anlamaya ,bu gün için idrak etmemiz gereken konuları idrak etmeye ve yarınlarımızı inşa ederken ,bu donanımdan faydalanmanında önemli bir şekilde altını çiziyorum.

1916 ,1918 yılları arasında yaşanan bölgemizdeki işgaller ,Ardahan,Erzurum,Kars,Trabzon ,Erzincan ve Bayburt İllerimizi kapsayan büyük bir harekat’tı.

Ruslar çok anlamlı bir ortamda gelmiş,1915,1916 ‘da Çanakkale bitmiş ,orda bir destan yazılmış ,Ocak ayında çekildiklerinde ,Şubat ayında Erzurum’a girmişler.

200 bin kişilik orduyla ,Hedefleri 6 ay içerisinde İstanbul önlerine varmaktı.Bir taraftan İstanbul İşgal altındayken,bir tarafta İngilizler,Fransızlar Çanakkale’yi denemiş ama diğer taraftan politik atraksiyonlarla İstanbul’u İşgal etmişlerdi.

İşte böyle bir ortamda ,Ruslar Fırsatı kollamış ve Erzurum dan giriş yapmışlardı.Aslında bu topraklarımıza Rusların ilk gelişi değildi.1916’dan 39 yıl önce 1877 ,1879 yılları arasın da’da bölgemize gelmişlerdi. Bizim 93 harbi dediğimiz yıllarda büyük acılar ve ızdırap lar yaşanmıştı.

Biz şunu biliyoruz ki,gözyaşının ırkı ,dili,dini yok ,bütün çocuklar dünyanın her yerinde aynı dille ağlıyorlar.

Tarihimizin derinliklerinde yaşanan bu işgallerin arka planında yaşanan haleti ruh iyeyi Devletler arasında yaşanan büyük mücadeleyi hissetmezsek bu gün yaşananları anlayamayız.

Tıpkı 1918’de Suriyeden ,Iraktan çekilip te 100 yıl sonra o bölgeye gelen Devletlerin hedefleri idealleri ve amaçları için ve onların arka planda taşıdıkları niyetleri ve idealleri için ortaya koydukları bu acı tablo bu gün insanlığın başına bela olmaya aynı şekilde devam ediyor.

Bölgemizde yaşanan mücadelenin anlamı o kadar derindir.Çünkü Rusların hedefleri doğrultusunda İstanbul önlerini düşünmüşlerdir.Osmanlının en zayıf anında ,bölgeden toplanan yerel milis güçlerle büyük bir mücadele verilmesi ,tarihi bir plevne hadisesidir.

O mücadele esnasında Ruslar oraya 6 ay tutunmuş ,bu Rusyaya bir devrim olarak geri dönmüş ,bunu kaldıramamıştır.Çünkü Ruslara 100 bin kayıp verdirmiştik.Bunu Tarihi kayıtlar bize anlatıyor.

Tarih bana şunu öğretti.Ruslar hiç kendilerini hissettirmiyorlar.Bekleyip en zayıf anımızda bize saldırıyorlar.İngilizlerde içimizden hep karıştırıp hiç ummadığımız anda bize saldırıyorlar.Amerikayı ve İsrail siyonizminin fanatizmini göz önüne aldığımızda bu gün yaşadığımız hadiselerin 100 yıllık finali şeklinde dizayn edildiğini müşahede ediyorum.

Bu meselenin arka planını hakkıyla idrak edebilme duygusuyla hepinizi selamlıyorum dedi.