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Bayburt Milletvekili Fetani Battal Koranavirüs’le Mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal Koranavirüs’le Mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı ,özveriyle çalışanlara teşekkür etti.

09 Nisan 2020 Perşembe 16:58

        Bayburt Valiliğine,Bayburt Belediyesine,İlçe ve Belde Belediye Başkanlarına,İl Sağlık Müdürüne,Devlet Hastanesi çalışanlarına,Virüsle Mücadele eden tüm hemşerilerimize teşekkür etti.

Battal açıklamasında,Bayburt’ta 373 test yapıldı,38 vaka Pozitif olarak tespit edildi.3 Hastamızda vefat etmiştir dedi.

Yapılan Sosyal yardımlar, 5321 Aileye 1000’er tl destek temin edilmiştir.Küçük esnafımız için Bakanlığımız ayrı bir çalışma yürütmektedir.

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