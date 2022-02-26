Bayburt MHP heyetinden gazetemize ziyaret

Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi Heyeti,İstanbul’daki ziyaretleri Kapsamında Gazetemizi ziyaret ettiler.

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın Ve Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ,Bayburt’un Kurtuluşunun 104.yılı programına katılacaklar.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın ,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap ,MHP eski Bayburt il Başkanı Suat Doğan ve Sultanbeyli eski Ülkü Ocakları Başkanı Muharrem Akyüz gazetemizi ziyaret ettiler.

Bayburtlu hemşerilerimizle de görüşen Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Bayburt’un siyasetiyle alakalı hasbıhal ettik.

MYK Üyesi İdris Aydı’ın bu günlerde yaşanan Rusya Ukrayna savaşına dair görüşlerini aldık.Aydın Savunma sanayimize yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunun bu gün daha iyi anlaşıldığını belirterek,Türkiye siyasetinde Cumhur ittifakının hem iç politikada hem de dış politikada ne kadar isabetli kararlar aldığını ifade etti.

Gazetemizin çalışmaları hakkında bilgi alan İdris Aydın ve MHP heyeti Bayburt’un Kurtuluşunun 104.yılı programına katılmak için ayrıldılar.