0
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek
0
Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının
Bayburt Üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan yedi öğretim üyesi, doçentlik başvurularının
0
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Bayburt'ta polisin yaptığı narkotik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
0
banner520

Bayburt MHP heyetinden gazetemize ziyaret

Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi Heyeti,İstanbul’daki ziyaretleri Kapsamında Gazetemizi ziyaret ettiler.

Bayburt MHP heyetinden gazetemize ziyaret
26 Şubat 2022 Cumartesi 15:29

BAYBURTGÜNDEM- İstanbul’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın Ve Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ,Bayburt’un Kurtuluşunun 104.yılı programına katılacaklar.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın ,Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bekir Kasap ,MHP eski Bayburt il Başkanı  Suat Doğan ve Sultanbeyli eski Ülkü Ocakları Başkanı Muharrem Akyüz gazetemizi ziyaret ettiler.

Bayburtlu hemşerilerimizle de görüşen Milliyetçi Hareket Partisi heyeti Bayburt’un siyasetiyle alakalı hasbıhal ettik.

MYK Üyesi İdris Aydı’ın  bu günlerde yaşanan Rusya Ukrayna savaşına dair görüşlerini aldık.Aydın  Savunma sanayimize yaptığımız yatırımların ne kadar önemli olduğunun  bu gün daha iyi anlaşıldığını belirterek,Türkiye siyasetinde Cumhur ittifakının hem iç politikada hem de dış politikada ne kadar isabetli kararlar aldığını ifade etti.

Gazetemizin çalışmaları hakkında bilgi alan İdris Aydın ve MHP heyeti Bayburt’un Kurtuluşunun 104.yılı programına katılmak için ayrıldılar.

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Başkan Pekmezci İstanbul'da,Bayburt Vakfını Ve Dernekleri Ziyaret etti
Başkan Pekmezci İstanbul'da,Bayburt Vakfını Ve Dernekleri Ziyaret etti
0
'Bir Sahiplenme Hikayesi' Adlı Belgesel İstanbul Emek sahnesinde izleyiciyle buluştu
'Bir Sahiplenme Hikayesi' Adlı Belgesel İstanbul Emek sahnesinde izleyiciyle buluştu
0
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
Bayburt Üniversitesinden Kurtuluş Günü Etkinlikleri
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.