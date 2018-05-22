Öğretmen Evi’nde gerçekleştirilen toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan Teşekkülü’nün ardından toplantı açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Pehlivan, toplantının hayırlara ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

Yatırımlar açısından 2017 yılının verimli bir yıl olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Bugün ağırlıklı olarak Bayburt Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği bünyesinde yürütülen KÖYDES kapsamındaki yatırımları değerlendireceğiz. Geçtiğimiz yıl KÖYDES projesi kapsamında Bayburt Valiliği’ne 5 milyon 700 bin TL ödenek tahsis edilmişti. Bu ödeneklerle ağırlıklı olarak yol çalışmalarını gerçekleştirdik. 4 Milyon TL yatırımla 13 köyde 110 bin metreküp bitümlü sıcak karışımlı asfalt çalışması gerçekleştirdik. 4 köyde de 15 kilometre sathi kaplama dediğimiz asfalt çalışmasını yürüttük. İçme suyu konusu 2017 yılının en temel konusuydu. Sadece KÖYDES’ten içme suyu çalışmalarına 1 Milyon 300 bin TL ödenek harcadık. 20 köyde içme suyu projesi gerçekleştirildi. 4 köyde şebeke şeklinde isale hattı, 8 köyde 8 adet içme suyu 7 depo, 8 köyde 14 adet içme suyu depo bakım çalışması tamamlandı. Atık su projelerine 258 bin TL kaynak ayırarak bununla 2 köyde köy içi kanalizasyon şebeke hattını yenilendi. Bunlar KÖYDES kapsamında yaptığımız çalışmalar. 2005-2017 yılları arasında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak 61 Milyon ödenek kullanılmış oldu. 2017 yılında Özel İdare bünyesinde ise 226 içme suyu deposunun tamamında çalışma yaptık. Bu depoların yüzde 50’sinden fazlası yenilendi. 130 deponun yarısı yeniden yapıldı. Diğer yarısı da büyük ölçekli bakım onarıma tabi tutuldu. Su malum en temel ihtiyaçlardan birisi. Bu bakımdan çok önemli bir çalışma hayata geçirilmiş oldu. Şu anda hızlı bir şekilde yapmış olduğumuz depoların otomatik klorlama cihazlarını tamamlıyoruz. Bu cihazları taktığımız köylerde tahlil sonuçları tertemiz geliyor. Bunu inşallah bütün köylerimizde sağlayacağız. Geçen yıl ayrıca 100 kilometrelik şebeke hattı döşendi. Yol konusunda merkeze bağlı 30 köyümüzün köy içi asfalt çalışmalarını bitirdik. 240 kilometre yol bakım onarım çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmaların yapımla ilgili olan kısımlarını ihaleye çıkarak bakım onarım ile ilgili kısımlarını kendi ekiplerimizle gerçekleştirdik. Köylerimizde güvenlik riski ve çevre kirliliği oluşturan metruk binaların 26 köyümüzde yıkımı gerçekleştirildi. İl genelindeki köylerimizin tamamında toplum yararına çalışma programlarından aldığımız personel ile Temiz Çevrem Duyarlı İnsanım Projesi kapsamında temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Bu yıl da çevre temizlik çalışmalarımız inşallah devam edecek. Gerçekten verimli dolu dolu bir yıl oldu. Elbette ki çalışmalarımız bu yılki da artarak devam edecek. Bir alandaki yatırımlar tamamlanınca muhakkak diğer alanlardaki hizmetler devreye girecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Vali Pehlivan sözlerine şu şekilde devam etti: “2018 yılı KÖYDES ödeneklerinde hükümetimiz tarafından 3’te 2, %67 oranında bir artış sağlandı. Geçen yıl merkez birliğimize 5 milyon 700 bin TL olan KÖYDES ödeneği bu yıl 9 Milyon 500 bin TL olarak tahsis edildi. Bununla birlikte KÖYDES projesi başladığı 2005 yılından bu yana ilimiz Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne tahsis edilmiş olan rakam 70 Milyon 500 bin TL’ye ulaşmış durumda. Şunu ifade etmek isterim merkez ve ilçelerimizdeki hizmet götürme birliklerimiz Özel İdarelerimizle müşterek çalışıyor. Dolayısıyla projelerimizi de mümkün olduğunca birbirleriyle entegre bir şekilde planlayıp uyguluyoruz. Burada programa aldığımız çalışmalarla Özel İdaremiz bünyesinde programa aldığımız çalışmaları bir bütün halinde gerçekleştirme gayreti içerisindeyiz. Çünkü bu ödenekleri etkin ve verimli bir şekilde kullanmak durumundayız. Geçen yıl içme suyu problemlerine ağırlık vermiştik. Bu yıl da yollara ve köy içi düzenlemelere ağırlık vereceğiz. KÖYDES ödeneklerimizin 4 Milyon TL’sini köy içi BSK’lı asfalt kaplamaya ayırdık. Bu ödenek ile hedefimiz 142 bin metreküp asfalt döşemek. En az 16 köyümüzü KÖYDES kapsamında bu şekilde yapmayı planlıyoruz. Özel İdare kapsamında da kalan köylerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. 6 köyde içme suyu şebeke yapımı, 1 köyde de içme suyu isale hattı için 700 bin TL ödenek ayırdık. Atık Su projeleri için 1 Milyon 800 bin TL ödenek ayırdık. 7 köyde köy içi kanalizasyon ve şebeke hattı yapım işlerini projeye aldık. İnşallah bu çalışmalarımızı yatırım sezonu içinde gerçekleştireceğiz.”

Vali Pehlivan Özel İdare ve KÖYDES yatırımları dışında İlimizde diğer kurumlar bünyesinde devam eden yatırımlardan da bahsederek bütün bu yatırımların toplam bedelinin 2 Milyar TL’yi geçtiğini belirterek, yatırımlar konusunda İlimize gerekli her türlü desteği sağlayan başta sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, sayın Maliye Bakanımıza Bayburt adına teşekkürlerini ifade etti.

Vali Pehlivan, “Bütün kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızın daha uygun standartlarda yaşamlarına devam etmelerini sağlamak için müşterek gayretlerle çalışmalarını sürdürüyor. Detayına kadar tüm çalışmalarla yakından ilgileniyoruz. Sürekli alanda olmaya ve yapılan işleri etkin şekilde takibe devam edeceğiz. Bugüne kadar yerine getirilen hizmet ve yatırımlar en büyük güvencemizdir. Bütün bunlar yapılabildiğine göre Allah’ın izniyle bundan sonraki işler de hepimizin müşterek gayretleriyle yerine getirilecektir. Bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak bütün hizmetlerin değerli vatandaşlarımıza, ilimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Siz kıymetli Muhtarlarımıza çaba ve çalışmalarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyor, Ramazan Ayı’nın hepimiz için hayırlara iyiliklere vesile olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Mali Hizmetler Yetkilisi Erkan Karakoyun, 2017 yılı kesin hesabı gelir bütçesini Meclis’e arz etti.

Toplantı 2017 yılı kesin hesabının Mecliste oylanarak kabul edilmesi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi’nde encümen olarak görev alacak 2 muhtar ile 2 İl Genel Meclis Üyesi Adayı’nın seçimiyle sona erdi. Oylama sonucuna göre İl Genel Meclis Üyeleri Yusuf Elçi ve Yaşar Bilgeoğlu ile Aşağı Kışlak Köyü Muhtarı Musa Tosun ve Koçbayır Köyü Zakir Kurt Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclisi’nde bir yıl görev alacak üyeler olarak belirlendi.