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BAYBURT MEHMETÇİK İÇİN YÜRÜDÜ

Bayburt’ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin İdlib şehrinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek için yürüyüş düzenlendi.

BAYBURT MEHMETÇİK İÇİN YÜRÜDÜ
04 Mart 2020 Çarşamba 16:41

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’nce düzenlenen ve binlerce vatandaşın yer aldığı yürüyüşe, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Belediye Başkan Yardımcımız Süreyya Türkmenli, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saat Kule Meydanı’nda toplanan kalabalığa yürüyüş öncesi vatandaşlara Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Askerlik Şubesi önünde kadar olan güzergâhta gerçekleşen yürüyüşte katılımcılar ‘Her Türk Asker Doğar’, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları attılar. Kalabalık askerlik şubesi önüne geldiğinde asker selamı vererek saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşını okudular. Daha sonra ŞAGDER Başkanı Selami Köksal tarafından basın açılması yapılan yürüyüş Yakutiye Camii İmam Hatibi Enis Aslan’ın dua yaptırmasıyla sona erdi.

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