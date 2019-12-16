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Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden,Yenikapı açıklaması…

Yenikapı’da yapılması planlanan programla alakalı Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden açıklama geldi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinden,Yenikapı açıklaması…
16 Aralık 2019 Pazartesi 16:21

Saygıdeğer hemşerilerim;

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde Bayburt adına kurulmuş İlçe, Belde ve Köy derneklerimizin değerli başkanları, yönetim kurulu ve bu derneklerimizin kıymetli üyeleri ,25 Aralık’ta İstanbul yeni kapıda yapılacak olan BAYBURT tanıtım günleri etkinliklerinin içeriği ile ilgili olarak Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ile veya ilgili birimlerimizle herhangi bir istişare edilmediği gibi ,İstanbul’da yapılmasına karar verilen bu faaliyetle ilgili İstanbul’da faaliyet gösteren ilçe, Belde ve köy derneklerimizle birlikte bir toplantı tertip edip kimsenin fikrini alma ihtiyacı duymayan bu arkadaşlar basın ve sosyal medya aracılığıyla bizleri bu etkinliğin içerisinde olmaya davet edilmemiz münasebetiyle Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Olarak Bu etkinlikte aktif bir şekilde yer almayacağımızı Bayburt kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bayburt Kültür Ve Yardım Derneği Genel Başkanlığı

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