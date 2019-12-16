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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstişare toplantısını yaptı..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel kurulun ardından ,Köy Dernek Başkanları ve Delegeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği İstişare toplantısını yaptı..
16 Aralık 2019 Pazartesi 15:53
Bayburt Derneği istişare toplantısı 2019 Bahçelievler öğretmen evi..
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Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ,İstişare programında Köy Dernek Başkanlarına ve Delegelere teşekkür konuşması yaptı.

İstişare Programına Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bağcılar Belediyesi  Meclis Üyesi Yaşar Yerlikaya,İstanbul ilçelerindeki Bayburt Dernek Başkanları,Köy Dernek Başkanları ve Delegeler katıldı.

Programda Dernek Tüzüğüyle alakalı görüş ve öneriler dinlendi.

Tüzük Değişikliğinin en yakın zamanda Köy Dernek Başkanları ve Tüzük konusunda bilgi ve tecrübesi olan hemşerilerimizin katılımıyla geniş bir toplantı yapılacağı vurgulandı.

Topluca Fotoğraf çekilmesinin ardından  program sona erdi.

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