Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski genel başkanı Dr.Eser Cemil Alptekin vefat etti

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 10. Genel Başkanı Dr.Eser Cemil Alptekin 76 yaşında vefat etti.

BAYBURTGÜNDEM- 1985-1987 yıllarında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 10. Genel Başkanlığını yapan Dr.Eser Cemil Alptekin bir süredir hastanede tedavi görmekteydi.Alptekin bu gün vefat etti.

Dr.Eser Cemil Alptekin yarın Zincirlikuyu Camiinde Cuma Namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

Eser Cemil ALPTEKİN. 1945 Erzurum doğumludur. İlk ve ortaokulu Bayburt'ta okuyup, İstanbul Pertevniyal Lisesi'nden mezun olmuştur. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Eser Alptekin, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nda ihtisas yapmıştır.