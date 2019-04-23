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“Bayburt Kültür ve Yardım Derneği” Dernek tv ekranındaydı..

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı ve Dernek Yönetimi ,Anadolu Dernek Tv ekranlarındaydı.

“Bayburt Kültür ve Yardım Derneği” Dernek tv ekranındaydı..
23 Nisan 2019 Salı 11:47
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Bayburtlu Sanatçılarımız ,Bünyamin Oraç ve Muhsin Bayburtlunun ,”Türkü tadında” adlı programına konuk olan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Dernek yönetimi ,programda Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin çalışmalarını anlattı.

Genel Başkan Durmuş Programda, bu yıl İstanbul ve Bayburt temsilcilerimiz,Bayburtspor ve İstanbul Bayburtsporun Şampiyonluğunu kutladıklarını ve bu kutlamaların sezonun son maçının ardından İstanbul’da görkemli bir kutlama planladıklarını ifade etti.

Genel Başkan Hicabi Durmuş Dernek faaliyetlerini anlattı ve Derneğin çıtasını biraz daha yükseltmenin gayreti içinde olduklarını belirtti.

Program Bayburtlu Snatçılarımız Muhsin,Bünyamin ve Sehlan’ın türküleriyle devam etti.

Program hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

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