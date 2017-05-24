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Bayburt konut satışında kaçıncı sırada?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak-Nisan aylarında gerçekleşen konut satış rakamlarını açıkladı.

Bayburt konut satışında kaçıncı sırada?
24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:03

 Dört ayda 440 bin 226 konut satılırken, bu rakam geçen senenin aynı döneminde 409 bin 812 adet idi. İşte en çok konut satılan iller belli oldu.

İlk üç sırayı İstanbul, Konut satışı: 76099, Ankara ,Konut satışı: 50328 ,İzmir Konut satışı: 27184,Konut Satışında Bayburt Sondan dördüncü oldu.

Son sırada 1. Hakkari Konut satışı: 24  2 .Ardahan ,Konut satışı: 38, 3. Şırnak Konut satışı: 144 oldu.

Bayburt 81 İl arasında sondan dördüncü sırada yer aldı..

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Etiketler; #satışı #konut #Bayburt
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