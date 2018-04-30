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BAYBURT, KEMERİ SIKTI.

Bayburt Grup Özel İdare Spor Genç Osman’da saat 15.30 da başlayan karşılaşmada Kemer 2003 Spor’u ağırladı.

BAYBURT, KEMERİ SIKTI.
30 Nisan 2018 Pazartesi 17:40

Süper Toto 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Bayburt grup Özel İdare ve Gençlik Spor, Sahasında ağırladığı Kemer 2003 Spor’u 3-1 mağlup etti.

 

Bayburt Grup, Genç Osman’da ligin etkili ekiplerinden Kemer 2003 Spor’u ağırladı. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmada Bayburt 3 puanın sahibi oldu.

 Bayburt Grup Özel İdare Spor ligin bitimine 1 hafta kala Kemer 2003 Sporu kendi sahasında 3-1 yenerek Play-Off şansını garantilemiş oldu 

Ligin üst sırasında Play-Off oynamak adına her iki takım içinde büyük önem arz eden maçta her iki takımda dikkatli başladığı müsabaka da 2 Dakika da Coşkun’un ayağından gol bulan Bayburt Grup, 4 Dakika da Güney ve 8 Dakika da Hacı Şükrünün golleri ile adeta Kemer Sporu abandone etti.

İlk yarı 3 – 0 ev sahibi Bayburt Grup’un üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına 3 – 0 lık üstünlükle başlayan Bayburt Grup ; çok fazla rakip takımın üzerine gitmediği mücadelede 69 dakika da Kemer Sporun Golcüsü Sevcan Bıyıklının ayağından bir gol bulup skoru 3-1 e getirse de kalan dakikalarda konuk ekip Kemer 2003  Spor  goller bulmak adına Bayburt kalesine yüklenmeye başladı. Rakibin ataklarını etkisiz kılan Bayburt Grup maçın 90 dakikasında rakibinden daha iyi mücadele etti ve 3 puanı hak eden takım oldu.

Maç bitiminde futbolcular büyük sevinç yaşarken kulüp başkanı Hikmet Şentürk’ü saha içerisinde davet ederek beraber Şampiyon tezahüratı yaptılar.

Aldığı galibiyetle puanını 59’e yükselterek Play-Off şansını garantileyen Bayburt Grup Özel İdare Spor önümüzdeki hafta Cumartesi günü Orhangazi deplasmanında mücadele edecek.

STAT: GENÇ OSMAN

HAKEMLER: DAVUT DAKUL ÇELİK XXX SERKAN GÜLÇER XX OĞUZ AKYÜZ  XX

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE: İsmet  xxx, Mert xx, Özkan xxx, Rahmi xxx, Hasan xxx, Haci Şükrü  xxx(Dk.80  Güray x ), Zafer x x,  Güney xx, Aykut xx, Coşkun xxx (Eren xx ),Ali Kemal xx(Dk. 63 Nazif x)

KEMER 2003 SPOR: Ahmet x, İbrahim Dağaşan xx (Dk. 80 Görkem x),Deniz x, Akın xx, Sevcan  xx, Volkan x, Ertuğrul x( Dk. 73 Atakan x), Lokman  x( Dk 31 Semih x), Abdulsamet xx, Birkan  xx, Abdurrahman  xx

GOL: 2 Coşkun,4 Güney,8 Haci Şükrü  (Bayburt Grup) 69 . Sevcan (Kemer 2003 

SARI KARTLAR: Rahmi,Hacı Şükrü,Coşkun (  Bayburt Grup) Abdulsamet,Lokman,Ertuğrul  (Kemer  Spor )

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