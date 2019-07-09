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BAYBURT KEHRİBARI MTA ŞEHİT CUMA DAĞ TABİAT TARİHİ MÜZESİNDE SERGİLENECEK

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Koray Sözeri ve Tekniker Erhan Duran Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

BAYBURT KEHRİBARI MTA ŞEHİT CUMA DAĞ TABİAT TARİHİ MÜZESİNDE SERGİLENECEK
09 Temmuz 2019 Salı 17:35

Merkeze bağlı Aydıncık Köyü’ndeki kehribar rezerv alanında saha araştırmaları yapmak üzere Bayburt’a gelen MTA Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Koray Sözeri ve Tekniker Erhan Duran, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan makamında görüştüğü Dr. Sözeri ve Duran’dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Dr. Sözeri, Bayburt kehribarının Türkiye sınırları içerisinde tespit edilen ilk rezerv olması bakımından çok önemli olduğunu belirtti. Markalaşma ve ekonomiye kazandırma çalışmalarına yönelik “Bayburt Kehribarı”nın alanda tespit edilen “Bayburt Jet Taşı” ile birlikte MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergileneceğini bildiren Dr. Sözeri, yıllık 500 bin kişiyi ağırlayan müzenin, kehribarın tanıtım çalışmalarına küresel ölçekte katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Pehlivan bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu Dr. Sözeri ve Duran’a çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Koray Sözeri ile Tekniker Erhan Duran ise Vali Pehlivan’a yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Ziyarette maden işletmecisi Heytam Haşlak da yer aldı.

Öte yandan Bayburt Kehribarı ile Bayburt Jet Taşı’nın Bayburt adına tescillenmesi için Vali Pehlivan’ın talimatı doğrultusunda çalışmalara başlandı. Kehribar ile jet taşının tesciline yönelik başvuru için gerekli bilimsel raporları da içeren dosya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacak.

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BAYBURT KEHRİBARI MTA ŞEHİT CUMA DAĞ TABİAT TARİHİ MÜZESİNDE SERGİLENECEK
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