Bayburt Kalesinde Restorasyon devam ediyor.Kale Çinilerine kavuşuyor.Yakında Kalenin ışıklandırılması da yapılacak.

2863 sayılı kanun doğrultusunda taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve restorasyonuyla ilgili işlerde uygulanacak ilkeleri belirleyen ‘’Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’’ tarafından her aşaması denetlenip aynı kurul tarafından onaylanan, motif ve renkleri aslına uygun olarak alanında uzman kişilerce üzerinde titizlikle çalışılmak suretiyle tespit edilmiş çiniler 13 yıllık bir çalışmanın sonucunda tarihi Bayburt (Çinimaçin) Kalemize yerleştirilmeye başlandı.

Restorasyon çalışmalarını yerinde kontrol eden Ak Parti Bayburt Milletvekili sayın Fetani Battal ve Bayburt Valisi Sayın Cüneyt Epcim, İl Kültür Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu ve beraberinde ki uzman personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Verilen bilgilerde kaleye yerleştirilen çinilerin orijinal çinilerden elde edilen bilgiler ışığında yüksek kalite de her biri için ayrı ayrı uzun araştırmalar yapılarak, ilimizin iklim koşullarına dayanıklı olduğu özellikle vurgulanmıştır.



Tarihten gelen bu mirasın hak ettiği değere kavuşturulması için yoğun çalışmalar yapıldığı, çini restorasyonu ardından kalenin ışıklandırılması ve yollarının yapılmasına da önümüzde ki günlerde başlanılacağı bilgisi paylaşıldı.