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Bayburt kalesinde fetih sergisi

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bayburt Kalesi son günlerde farklı bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Bayburt kalesinde fetih sergisi
19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:25

Ülkü Koçan ın kişisel sergisi siyaset  bürokrat . sivil toplum kuruluş temsilcileri. basın temsilcileri .yerel halk ve sanatçıların katılımı ile 18 Ağustos 2017 cuma günü saat 18:00 de Bayburt kalesinde  açılışını gerçekleştirdi.

Ottoman sultan selim han kişisel resim sergisi aslında bir çok unsuru bir arada bulunduruyor.

Tarihi mekanların  kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapması yanı sıra sosyal hayatın içerisinde yer alarak önemini ve değerini ön plana çıkarmak.

Kutsal emanetlerin Bayburt Kalesinin fethinden sonra Osamanlının himayesine geçmesi.

Diğer bir dikkat çekici unsur ise Bayburt kalesinin fethinin 503 ncü yılı olması.

Koçan sergi inin oluşum sürecini şöyle dile getirdi.

Bayburt kalesi geçmişimizin yüzleşmesi ile en etkin görsel bir mimari yapıya sahip Türkiye nin en önemli kalelerinden birisidir.

Bu tür tarihsel mekanların kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra sürdürüle bilirliği olan sosyal projelerle hayatın içine alarak yaşatılması en önemli kazanımımız olacaktır.

Yavuz sultan selim in Bayburt kalesini fethinden sonra kutsal emanetlerin  Osmanlıya  kazandırılması  noktasında önemli bir yere sahip olması bu kalenin önemini bir kez daha ön plana çıkarmıştır.

Yaz sezonu nedeni ile ilimize gelen yerli turistlerimizin tarihi bir mekanda sanatsal bir etkinlikle  iç içe gezmeleri hedeflenmiştir.

Diğer bir önemli unsur ise Kalenin fethinin 503 ncü yılı olması bu serginin oluşum sürecindeki en etkin faktörlerdir.

Ayrıca bu sergini oluşumu noktasında ,Bayburt Valiliğine,Bayburt Belediye Başkanlıgına,Bayburt il gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne,Bayburt il kültür ve turizm müdürlüğüne,finansman noktasında iç mimar iş kadını Ayşe Tugba Temel iş adamı Turhan Kocatürk  e teşekkür ediyorum dedi.

Bayburt kalesinde gerçekleştirilecek olan fetih onur yılı sergisi 18 /30 agustos 2017 tarihleri arasında açık kalacaktır.

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Bayburt kalesinde fetih sergisi
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