BAYBURT İSRAİL TERÖRÜNE KARŞI AYAĞA KALKTI

Bayburt’ta İsrail’in Mescid-i Aksa Saldırısı Protesto Edildi

Bayburt’ta İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde Tarihi Saat Kulesi Meydanında bir araya gelen vatandaşlar slogan atarak, Filistin’de yaşananları kınadı.

Bayburt Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Faris Tütüneken’in konuşmasının ardından İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat, Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün, Filistin’in kalacağını söyledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bayburt Şubesi Başkanı İlhami Polat’ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

Siyonist İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate saldırması, Mübarek Ramazan’da ibadet eden masumları hedef alması ve Filistinlilere uyguladığı şiddeti, devlet terörünü lanetlemek için meydanlardayız.

İlk kıblemizin bulunduğu Kudüs ve Filistin, 1948 yılından beri hukuksuz olarak kurulan Siyonist İsrail işgali altındadır.Kudüs İslamındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize; Peygamber Efendimizin (SAS) isra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır.

İsrail’in son günlerde yaptığı saldırılar ve hukuk tanımamazlık, yalnızca Müslümanların yeryüzündeki en kutsal mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayıp, pek çok olayda daha kendini göstermiştir. Uzun zamandır var olan bu hak ihlallerinin ve saldırıların, özellikle Ramazan ayında -Mescid-i Aksa merkezli olmakla beraber Israil tarafından daha da arttırılması Filistinliler ve Müslüman alemi için bardağı taşıran son damla olmuştur.

İsrail’in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bütün Müslümanlar bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Müslümanlar İsrail’in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin’de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır.

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasına sebep olan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ramazan ayı boyunca Filistin halkının ibadet özgürlüğünü ve Harem-i Şerif’in statüsünü hedef almak suretiyle devlet terörü uygulayan İsrail hükümetini, söz konusu zulümlerini son vermeye çağırıyoruz.

İsrail, Mescidi Aksa’nın hukuki statüsüne saygı duymalı ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmalıdır. Filistinli kardeşlerimizin din ve vicdan özgürlüklerinin sonuna kadar yanındayız.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz

Bugün burada ve tüm Türkiye’de Kudüs dostlarıyla birlikte İsrail’in hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Tüm Filistin ve Kudüs sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı hukuksuz adımları ve işgali durdurmaya çağırıyoruz.

Son olarak herkese sesleniyoruz. Tüm dünyadaki Müslümanlar tepkisini açıkça göstermelidir. Bütün İslam ülkeleri ve Türkiye İsrail ile olan bütün anlaşmalarını iptal etmeli ve bütün ilişkilerini kesmelidir. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası ceza mahkemelerinde yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Düzenlenen araç konvoyuna katılan vatandaşlar Filistinlilere destek vererek, Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Araç sürücüleri Cumhuriyet ve Akşemsettin caddelerinde konvoy oluşturdu.