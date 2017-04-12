BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ANLAMLI ZİYARET

Gazilerimiz ve Aziz şehitlerimizin bizlere emanetleri olan anne, baba, eş ve çocuklarına Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü olarak ziyaret ettiler.

Sorunları varsa çözüme kavuşturmak ve manevi destek sağlamak maksadıyla ziyaretlerimiz gerçekleştirilmektedir.

İfadelerinde her zaman gazilerimize ve şehit yakınlarımıza kapılarının sonuna kadar açık olduğunu, kendileriyle ilgilenmenin ve yanlarında olmanın İl Sağlık Müdürlüğü olarak öncelikli görevleri içerisinde yer aldığını belirten İl Sağlık Müdürümüz Dr İlker Hancı Bey, ziyaretlerine KHB Genel Sekreteri Uzman Dr Sebahattin Canmemiş Bey Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürleri Fikret Lökoğlu Hüseyin Bilgin, Murat Kostik, İlhami Altuntaş ve Müdürlük çalışanlarımızdan oluşan heyetler eşliğinde başladı. Bayburt İlimizdeki Şehit Aileleri ve Gazilerimizi evinde, işyerinde ziyaret ederek ziyareti sırasında Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr Recep Akdağ Beyin Selamını ve mektubunu ilerek herhangi bir istek ve talepleri olup olmadığını sordu.

Ziyaretler sonunda açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürümüz Hancı; "Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ne kadar yanlarında olsak ta azdır. Çünkü şehitlerimiz bu vatan için en kutsal değerlerini verdiler. Vatan için canlarını gözlerini bile kırpmadan veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Bu yönüyle gazilerimizde vatan için, bayrak için ve tüm kutsal değerlerimiz için kahramanca canlarını ortaya koymuşlardır. Milletçe size minnettarız ve minnettar kalacağız. Bu bağlamda bizlerde sık sık onların istek ve taleplerini dinleyeceğiz. Kapımız ve telefonlarımız onlara ve tüm vatandaşlarımıza hep açıktır. Bu şekilde ziyaretlerimizi devam ettirecek ve onların yanında olmaya çalışacağız" dedi.

Hancı; " Terörün kahpe yüzünü biliyor, bu terörün kahpe yüzüne karşı, devletin kudretli ve şefkatli yüzünü de göstermeye çalışıyoruz. Burası şehit memleketidir Bizler onların ihtiyaçlarını, istek ve taleplerini dinledik. Üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Terör eylemlerini lanetlediğini belirten İl Sağlık Müdürü Hancı; "Bu kahpe ve hain saldırıların, hiç bir zaman hedefine ulaşamayacağını biliyoruz. Kıyamete kadar bu memlekette tek bayrak, tek millet, tek devlet ve tek vatan olarak devam edeceğiz. Ama devlet olarak ta aziz milletimizle birlikte dimdik ayaktayız. “dedi.

Dr. İlker HANCI

Bayburt İl Sağlık Müdürü