Bayburt il Müftülüğü Vefa Sosyal Destek Grubundan 7-24 hizmet

Koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine Bayburt il Müftülüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara yönelik hizmetlerini yoğun bir şekilde devam ettiriyor.

Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları’na destek sağlama üzere sahaya inen Bayburt İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi personeli, en uzak köylerden merkeze kadar tüm vatandaşların kapılarını çalarak maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Köy köy, kapı kapı gezen Din Görevlileri: 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların mutfak ihtiyaçları, ilaç ihtiyaçları ve köylerde ikamet eden vatandaşların hayvanlarının yem ihtiyaçlarına kadar her türlü istek ve arzularını yerine getiriyorlar.

Aile ve Dini Rehberlik vaizleri, imam hatipler ve Kur’an kursu öğreticileri görev mahallinde bulunan vatandaşları telefonla arayarak, salgın hastalık ve çeşitli nedenlerle kaygı, korku ve endişeye düşen vatandaşlara moral ve motivasyon veriyorlar.

Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Şubesi’nin desteği ve kendi şahsi yardımlarıyla vatandaşların yanında yer alan din görevlileri, bu zor sürecin aşılması için gayret gösteriyorlar.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan İl Müftüsü Hasan Başoğlu: “İyi ve kötü günde her zaman aziz milletimizin hizmetine koşmayı şiar edinen Din Görevlilerimiz, dünyayı etkisi altına alan ve Ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs COVID-19 tehdidi ortadan kalkıncaya kadar aziz milletimize vefa elini uzatmaya devam edecek. 7 gün 24 saat mesai başında olan din görevlilerimiz bu zor günlerde başta 65 yaş ve üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın olmak üzere tüm halkımızın hizmetinde olacağız. Aziz Milletimize Tavsiyemiz: Evde Kalın.Sağlıcakla Kalın. Hayat Eve Sığar.” Dedi.