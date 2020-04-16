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BAYBURT İHH, mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

Bayburt İHH İnsani Yardım vakfı ,Bayburt’ta ihtiyaç sahibi aileleri Ramazan öncesi gıda kolisi yarımına başladı.

BAYBURT İHH, mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor.
16 Nisan 2020 Perşembe 11:23

              Korona virüs nedeniyle,İçişleri Bakanlığının Vefa Destekleme gurubuyla organizeli olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar.Yetim leri ve işten çıkarılmış olanları önceleyerek çalışmalarını ,Bayburt’ta da devam ettiriyorlar.

              Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhami Polat,Bayburt’ta Korona virüs’e karşı yapılan mücadelede  Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi Ailelere yardımlara erkenden başladıklarını ifade ederek,yetim,işsiz olan aileler başta olmak üzere ihtiyaçlı ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz dedi.
 

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım:

Şu an tüm gücümüzle Türkiye için çalışıyoruz.

                   Türkiye İHH ,İşsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya paketi ve 10 bin hijyen paketiyle çalışmalarımızı başlattık.

                    Ramazan çalışmalarımızı korona virüs tedbirleri kapsamında erken başlatıyoruz. Türkiye genelinde 75 bin kumanya dağıtım planlamamızı öne aldık. İlk etapta evde bakıma muhtaç 15 bin aileye kumanya ve 5 bin aileye hijyen paketi dağıtımlarına önümüzdeki hafta başlıyoruz.

Zor durumda olan emekçilerin, çalışanların ve elbette Türkiye'nin yanındayız.

TURKIYE yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL katkıda bulunabilirsiniz.

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