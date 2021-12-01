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Bayburt için düşünülen,Taş Köprü Modellemeleri ilgi çekiyor

Kadir Koç’un Çoruh Nehri üzerine Modellemesini yaptığı Taş Köprüler sosyal medyada dikkat çekiyor.

Bayburt için düşünülen,Taş Köprü Modellemeleri ilgi çekiyor
01 Aralık 2021 Çarşamba 17:43

BAYBURTGÜNDEM-   Modellemesinin yapıldığı Taş Körüler,Bayburt Tarihi geçmişiyle ,Kültürüyle öne çıkan bir şehir olması olduğu ve taş işçiliğinin önemli olduğu , şehrimizin simgesi haline gelen saat Kulesi gibi taş köprülerde Şehrin tarihsel kimliğine katkı sunacaktır diye düşünüyoruz.

Tarihi misyonuna  uyacağını düşündüğümüz bu modeldeki Taş Köprüler yapılabilirmi.? Bayburtlu hemşerimiz Haberci/Yazar Kadir Koç,Modellemesini yaptığı Bayburt Taş Körü Modellemelerini bizlerle paylaştı.

Kültür ve Turizmin çağımızda ne denli önemli olduğunu düşünürsek bu tarz yapıların Şehrin görselliğine ve Kültürüne yakışacağına inanıyoruz ve bu tür girişimleri her daim destekliyoruz.

Bu tür çalışmaları gündeme getirmek ,fikir vermesi ve ileride imkanlar dahilinde öne çıkabilir.

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Bayburt için düşünülen,Taş Köprü Modellemeleri ilgi çekiyor
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