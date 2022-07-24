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BAYBURT HERFENEDE BULUŞTU

Bayburt’ta büyük bir coşkuyla devam eden 26. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin altıncı gün programları düzenlenen herfene ile devam etti.

BAYBURT HERFENEDE BULUŞTU
24 Temmuz 2022 Pazar 23:51

BAYBURTGÜNDEM- Etkinlikler kapsamında Kaleardı Mahallesi Dede Paşa Şehir Parkı’nda gerçekleşen programda ilk olarak halk oyunları gösterileri yapıldı. Giresun Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterileri ilgiyle izlendi.

Halk oyunları gösterilerinin ardından sahne alan Aşık Visali, Aşık Mehmet Babaoğlu, Aşık İsmail Hakkı Yıldırım, Aşık Doğan Gülhani, Aşık Durali, Aşık Kahraman, Aşık Murat Piroğlu, Aşık Yaşar Demiroğlu, Aşık Erol Şahiner,  Aşık Kul Nuri, Aşık Süphani, Aşık İhsan Yavuzer seslendirdikleri birbirinden güzel türkü ve deyişler ile yaptıkları atışmalarla meydanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattılar.

Herfene de katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Yahya Akengin’e ait bir şirin dizleriyle başladığı konuşmasında, “Bugün burada programımızın altıncı günündeyiz. Yarın Allah nasip ederse Aydıntepe Yaylası’nda programlarımızı sonlandıracağız. Beş gün boyunca Bayburt’ta insanlarımız şölenlerle yatıp şölenlerle kalktılar. İnanıyorum ki, kültürel bazda, sosyal anlamda, ekonomik anlamda iyi bir yeri doldurduğumuzu ve hemşehrilerimizi mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse 27.’sini de daha büyük bir şevk ve heyecanla yerine getirmeye gayret edeceğiz. Davetimize uyarak Türkiye’nin birçok ilinden buraya teşrif eden Bayburt Kültür Yardım Derneklerinin değerli başkanlarına,  çok değerli hemşehrilerime ve çok değerli konuklara tekrar hoş geldiniz diyorum.” İfadelerini kullandı.

Naci Ahıskalıoğlu’nun sunduğu program Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin aşıklara ve Bayburt Basını adına Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş’a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Etkinlikte Dede Korkut Şölenlerine katılmak üzere Bayburt’ta gelen Şişli Belediyesi Eski Başkanı ve Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’e de Başkan Pekmezci ve Milletvekili Battal tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

Programda ayrıca Bayburt Belediyesi ekipleri tarafından katılımcılara ve vatandaşlara ikramda bulunuldu.

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