Bayburt-Gümüşhane Havalimanının ayrıntıları belli oldu.

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’na 310 milyon TL ayrıldı.Ulaştırma Bakanlığı iki şehre hizmet vermesi planlanan Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nda 19 yıl aradan sonra inşaata başlıyor.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 310 milyon TL’lik bir yatırım ile Gümüşhane’nin Köse ilçesine bağlı Salyazı Köyü’nde Bayburt-Gümüşhane Havalimanı’nı gerçekleştiriyor. Daha önce defalarca geçersiz kalan ÇED Raporu yeniden hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Bayburt ve Gümüşhane’nin sivil hava ulaşım ihtiyacının karşılanması için Salyazı Köyü’nde yer alan mevcut havalimanında 1.173 x 30 metre uzunluğundaki pist 11 Mayıs 1994’te tamamlanarak 29 Kasım 1995 tarihinde Gümüşhane İl Özel İdare Müdürlüğü’ne teslim edildi. 1998 yılında yapılan çalışmalarla havalimanında kapasite artışı ve pistin uzunluğunun 2.950 x 30 metreye kadar uzatılması planlandı.

3 milyon 300 bin metrekarelik alan

Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için yaklaşık 330 hektar (3.300.000 m²) alana ihtiyaç duyulurken bunun 424 bin 176 m²’lik kısmı daha önceden kamulaştırıldı.

Proje kapsamında mevcut pistin 3.000 x 45 metre ebatlarında olacak şekilde düzenlenmesi, 300 x 120 m boyutlarında 1 apron ile 265 x 24 metre boyutlarında 1 taksirut yapılması da projeye eklendi. Ayrıca iç ve dış hatlar terminal binaları ve havalimanı için gerekli diğer tüm üstyapı tesislerin (idari bina, güvenlik yapıları, kule, otopark, yangın-kaza tesisleri, akaryakıt tesisleri, yer hizmetleri tesisleri, alt yapı tesisleri, vb.,) yapımı da havalimanı projesi çerçevesinde inşa edilecek.

Mesafeler ne kadar?

Proje alanı karayolu ile Bayburt il merkezine yaklaşık 45 km, Gümüşhane il merkezine yaklaşık 60 km, Köse ilçe merkezine yaklaşık 13 km, Erzincan il merkezine ve Erzincan Havalimanına yaklaşık 60 km mesafede yer alıyor. Gümüşhane merkezinden kuzeyde Torul üzerinden Trabzon’a E97, doğuda Kalebucağı üzerinden Bayburt’a D050, güneyde Kelkit üzerinden Erzincan’a D885, batıda Şiran üzerinden Giresun’a D040 karayolu güzergâhları bulunuyor. Kentin şehirlerarası veya il içi demiryolu ulaşımını sağlayan demiryolu ulaşımı mevcut değil. Gümüşhane’ye en yakın havaalanları karayolu mesafesiyle yaklaşık 65 km mesafede bulunan Trabzon, yaklaşık 80 km mesafede bulunan Erzincan ve yaklaşık 145 km mesafede bulunan Erzurum da var. Bayburt’a en yakın havaalanları karayolu mesafesiyle yaklaşık 80 km mesafede bulunan Erzincan, yaklaşık 90 km mesafede bulunan Trabzon ve yaklaşık 100 km mesafede bulunan Erzurum illerinde mevcut.

Projede neler yapılacak?

1 Pist 3.000 m x 45 m

1 Taksirut 265 m x 24 m

1 Apron 300 m x 120 m

Terminal Binası (İç-Dış Hatlar) Teknik blok, kule, DHMİ Kurtarma ve yangın istasyonu ve diğer hizmet bölümleri.

Havalimanındaki üst yapı tesisleri kaç metrekare olacak?

Projede pist 135.000 m², taksirut 7.950 m², apron 36.000 m², iç ve dış hatlardan oluşan terminal binası 20.000 m², teknik blok ve kule 2.700 m², DHMİ kurtarma ve yangın istasyonu 2.500 m², Güç Merkezi 1.000 m² ısı merkezi 1.000 m², çok maksatlı garaj 2.700 m², apron bariyer binası 155 m²+850 m²

Planlarda tarım arazisi görünüyor.

Proje alanının yer aldığı Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “Tarım Arazisi” ve “Havaalanı/Havalimanı” olarak görünüyor. Proje kapsamında yer alan şahıs mülkiyetindeki alanlarda tarım alanı bulunması durumunda alanın tarım dışı amaçla kullanılması için gereken izinler alınacak. Bayburt Gümüşhane Havalimanı’nın inşaat çalışmalarının 3 yılda tamamlanması ve ekonomik ömrünün 40 yıl olması planlanıyor.