BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI PROJESİ İMZALANDI

Bakan Ağbal ; “ Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesinin yapımı için toplam 285 Milyon TL, 2017 yılı için 28,5 Milyon TL bütçeli Yüksek Planlama Kurulu Kararını bakanlarımızın ardından Sayın Başbakanımız da imzaladı.

Hemşerilerimizi, hasret ile bekledikleri havalimanına kavuşturmak için bugün büyük bir adım daha atıldı.

Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve tüm Bakanlarımıza hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

Tüm Bayburtlu ve Gümüşhaneli hemşerilerime hayırlı olsun.”