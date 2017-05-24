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BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI PROJESİ İMZALANDI

Bayburt AK Parti Milletvekilimiz Maliye Bakanımız Naci Ağbal Sosyal Medya hesabından Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesinin yapımı için imzaların atıldığını belirtti.

BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI PROJESİ İMZALANDI
24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:32

Bakan Ağbal ; “ Bayburt-Gümüşhane Havalimanı projesinin yapımı için toplam 285 Milyon TL, 2017 yılı için 28,5 Milyon TL bütçeli Yüksek Planlama Kurulu Kararını bakanlarımızın ardından Sayın Başbakanımız da imzaladı.

Hemşerilerimizi, hasret ile bekledikleri havalimanına kavuşturmak için bugün büyük bir adım daha atıldı.

Başta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve tüm Bakanlarımıza hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

Tüm Bayburtlu ve Gümüşhaneli hemşerilerime hayırlı olsun.” 

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Etiketler; #havaalanı #yapılıyor #Havalimanı #Bayburt
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