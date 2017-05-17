Bayburt Gençlik Merkezinden.. Bayburt İçin Çal Klibi

Bayburt Gençlik Merkezi tarafından büyük emeklerle hazırlanan “Bayburt İçin Çal” klibi bütün Bayburtluların ilgisini çekti.

Bayburt Gençlik Merkezi, ‘Bayburt İçin Çal’ adlı bir çalışmaya imza attı. ‘Bayburt Dağlarında Tabakam Kaldı’ ve ‘Kara Basma İz Olur’ adlı iki türkünün seslendirildiği projede 46 isim görev aldı. Bayburt Gençlik Merkezi müzik öğretmenleri ve kursiyerlerinin entrümanları ve sesleri ile renk kattığı çalışmanın yönetmenliğini Görsel Sanatlar Öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk yaptı.



2 ay süren sıkı bir çalışmanın meyvesini aldıklarını söyleyen Zeynel Abidin Öztürk, projenin Bayburt Gençlik Merkezi bünyesinde gerçekleştiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.