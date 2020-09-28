Bayburt Gençler Teknofest’de Sürü İHA Kategorinde birincilik aldılar.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve ilk kez İstanbul dışında yapılan TEKNOFEST 2020 Gaziantep kapsamında farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarının birincilik ödülleri sahiplerini buldu.

Teknofes te birincilk ödülü alan grubun lideri (Mutlu Köyü) Maltepe üniversite Yazılım mühendisliği bölümü öğrencisi Tevhit Karslı oldu.

Bayburtlu Takım Lideri Tevhit Karslı ödülünü Bakan Süleyman Soylu'dan Aldı.

Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu MERGEN ekibi Teknofest Gaziantep Yarışması Sürü İHA alanında birinci oldu.

Teknofest bilgi ve teknoloji yarışmasında ise Maltepe üniversitesi İngilizce bilgisayar yazılım mühendisliği 4.sınıf öğrencisi (Çayırözü Köyü) Fatmanur Akbaş'ın da içinde bulunduğu grup birinci oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından teknoloji yarışmalarında derece yapan gençlere ödüllerini verdi. Bugün gerçekleştirilen ödül töreninde 20 farklı takım büyük bir heyecan ile ödüllerini aldı.

Bayraktar: Bizlerden bu bayrağı alıp ileriye taşıyacaksınız:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin üçüncü yılında 81 ilden, onlarca ülkeden 100 bin başvuruyla bir dünya rekoruna daha imza atıldığını vurgulayarak, “Ülkemiz teknolojide hatırı sayılır bir yere geldi. Sizler de bizlerden sonra bu bayrağı alıp daha ileriye taşıyacaksınız. Uzay ve havacılık macerasında ülkenin hak ettiği yeri almasında çok önemli bir rol alacaksınız. TEKNOFEST milli teknoloji hamlesinin sürücü motoru olması anlamında ve paradigma dönüşümünün dip dalgasının oluşturması açısından çok önemli. Bu gelecek günlerin yarışmalar açısından çok daha parlak günlere işaret ediyor” dedi.