BAYBURT GENÇ OSMAN DA FIRSAT TEPTİ

An Zentrum Bayburt Özel İdare spor kendi evinde mücadele ettiği Soma Spor’a 1-0 yenilerek Play Off mücadelesinde yara aldı.

BAYBURTGÜNDEM- Genç Osman Stadyumunda saat 14.00'te karlı ve buzlu olan bir zeminde başlayan maça ev sahibi ekip rakibine oranla daha istekli başladı.

Maçın 41. dakikasında An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor’un bir topu direkten dönerken, aynı pozisyonda penaltı itirazları olmasına rağmen maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı 0-0.

İkinci yarıya sarı siyahlı ev sahibi ekip atak başladı. Sağlı sollu ataklardan gol bulmaya çalışan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor, defansında açıklar vermeye başladı.

55. dakikada Somaspor kendi sahasından kontra atakla çıkarken An Zentrum Bayburt defansını eksik yakaladı. Osman Hanoğlu kaleci Zülküf’ün solundan topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Yediği golden sonra değişiklikler yapan An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor oyunu rakip sahaya yıkmasına rağmen girdiği pozisyonlardan yararlanamayınca kendi evinde Soma spor’a mağlup olmaktan kurtulamadı.

Bu galibiyetle Soma spor Puanını 52 ye çıkarırken An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor 56 Puanda Kaldı

STAT: GENÇ OSMAN

Hakemler: YUSUF AYDIN (X),MUHAMMED YILDIZ (X), ORHAN TİMURTAŞ (X)

AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE: Zülküf (xx) ,Tarık (xx) Sefa (xx ),Onur (xx) ,Gökdeniz (xx)( Dk.57 Emre x), İlker (xx) (Dk.69 Ömer Yıldız xx),Mehmet (x),Uğur Aygören (x) (Dk. 57 Gökhan x),Yunus Emre (xxx),Tayyib (xx), Ömer (xx),

SOMA SPOR: Tunay(xx),Eray (x) ,Oğuzhan (xx),Atamer (x)(Dk.79Emirhan x),Özcan (xx)(Dk.90 Mücahit x),Onur (xx),Yılmaz (xx),Mustafa (xx),Yasin ( xx)(Dk.67 Ali xx),Orkun (xx)(Dk.67 Eray xx),Osman (xxx) (

GOLLER: Osman (54) (SOMA Spor)

Sarı kartlar: Ömer,Yunus Emre (Bayburt) Onur,Yasin (Soma Spor )